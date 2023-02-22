Минздрав Беларуси запретил открывать аптеки ближе 500 м друг от друга

Опубликовано: 22.02.2023 10:39 , Обновлено: 22.02.2023

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 11 от 20 января 2023 года, которым внесло изменения в Надлежащую аптечную практику.

Согласно документу, в населенных пунктах аптеки 1-5 категории, созданные после 1 марта 2023 года, должны находится в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений) при отсутствии аптек в радиусе 500 метров.

Также в постановлении сказано, что в одном здании может находиться не более одной аптеки. Исключение — торговые центры. Но и для них есть ограничения.

В документе сказано, что в торговых центрах с площадью до 5000 кв. м можно открывать не более одной аптеки, с площадью от 5000 кв. м до 10 000 кв. м – не более двух аптек, а с площадью свыше 10 000 кв. м – не более трех аптек.

Кроме того, в постановлении уточнили определение аптеки пятой категории.

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