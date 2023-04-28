В Беларуси с 1 мая подняли цены на сигареты. Какие новые марки появятся?

Опубликовано: 28.04.2023 08:31 , Обновлено: 28.04.2023

В Беларуси с 1 мая подорожают некоторые марки сигарет. В Министерстве по налогам и сборам озвучили новые цены и рассказали о новых марках сигарет, которые появятся в продаже.

Так, Гродненская табачная фабрика «Неман» выпустила новые сигареты RB Perliamutr Dark Blue и RB Perliamutr Gold. Ис цена составит 2,8 рубля.

«Табак-инвест» выпустил в продажу сразу шесть новых марок сигарет - Camel Original Yellow и Camel Original Blue по 4,65 рубля, Richmond Evo Blue и Richmond Evo Silver - по 4,35 рубля, Richmond Evo Purple Impulse и Richmond Evo Summer Impulse - по 4,45 рубля.

Не планирует повышать цену в мае на свою продукцию только «Интер Тобакко». Остальные белорусские производители табачных изделий объявили о повышении некоторых марок сигарет - от 2 до 30 копеек.

Так, больше всего - на 30 копеек - подорожают сигареты Winston XS Blue, Winston XS Silver и Winston XS Purple Mix.

На 20 копеек вырастет цена на следующие марки сигарет:

LD Compact Lounge Special,

Monte Carlo Super Slims Azure,

Monte Carlo Compact Blue,

Camel Blue,

Camel Yellow,

Camel Supercompact Blue,

Camel Supercompact Аctivate Ruby,

Winston Compact Caster Plus,

Sobranie Compact Blue,

Sobranie Compact Gold,

Sobranie Caster,

Sobranie Blacks,

Sobranie Evolve,

Sobranie Exotica,

Sobranie Element Caste.

На 15 копеек вырастет цена на сигареты Kent Crystal Blue.

Подорожание на 10 копеек заявлено для таких марок сигарет, как Sobranie Blue, Sobranie Gold, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold.

Стоимость сигарет производства «Табак-инвест» вырастет на 2-5 копеек .

С полным перечнем новых цен ан табачные изделия можно ознакомиться на сайте МНС.