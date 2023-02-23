Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11% годовых
Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования до 11% годовых с 1 марта 2023 года. Такое решение правление приняло на заседании 23 февраля.
В свою очередь ставка по кредиту овернайт снизится до 12% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 10% процентов годовых.
Регулятор отметил, что «инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться». Также в последние месяцы «на низких уровнях складываются темпы прироста потребительских цен».
Кроме того, по информации Нацбанка, в январе «сохранился приток рублевых средств населения в банки».
Напомним, в прошлый раз регулятор снизил ставку рефинансирования с 12% до 11,5% годовых 23 января. Ставка по кредиту овернайт также была снижена до 12,5 % годовых, а по депозиту овернайт – до 10,5% годовых.