Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11% годовых

Опубликовано: 23.02.2023 12:44 , Обновлено: 23.02.2023

Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования до 11% годовых с 1 марта 2023 года. Такое решение правление приняло на заседании 23 февраля.

В свою очередь ставка по кредиту овернайт снизится до 12% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 10% процентов годовых.

Регулятор отметил, что «инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться». Также в последние месяцы «на низких уровнях складываются темпы прироста потребительских цен».

Кроме того, по информации Нацбанка, в январе «сохранился приток рублевых средств населения в банки».

Напомним, в прошлый раз регулятор снизил ставку рефинансирования с 12% до 11,5% годовых 23 января. Ставка по кредиту овернайт также была снижена до 12,5 % годовых, а по депозиту овернайт – до 10,5% годовых.