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Как приготовить "Клубничную мечту"? Вот что еще понадобится для торта, кроме сезонной ягоды

Как приготовить "Клубничную мечту"? Вот что еще понадобится для торта, кроме сезонной ягоды
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Клубника — одна из самых вкусных ягод, разгар сезона которой приходится на июнь. Ее можно есть в чистом виде, а также готовить различные лакомства. Одно из таких — торт "Клубничная мечта". Что понадобится, кроме ягод?

Торт «Клубничная мечта» — ингредиенты

Для приготовления этого десерта с клубникой нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • бисквит (можете приготовить его сами, а можете купить коржи в магазине);
  • 1,5 литра натурального йогурта;
  • 9 чайных ложек желатина;
  • 2 желе зеленого цвета;
  • 2 клубничных желе;
  • сахарная пудра (по вкусу);
  • 1 кг свежей клубники.

Для бисквита:

  • 4 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • ¾ стакана пшеничной муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 2-3 чайные ложки какао;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 2 столовые ложки воды.

[info_b]Время приготовления: около двух часов.[/info_b]

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«Клубничная мечта» - рецепт

Приготовьте бисквит:

  1. Белки взбейте в крепкую пену.
  2. Желтки разотрите с сахаром.
  3. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, оливковым маслом, водой и какао.
  4. Добавьте белковую пену и слегка перемешайте.
  5. Вылейте в форму для запекания (25х30 см). Выпекайте при 180 градусах около 30-40 минут.

Растворите желе согласно инструкции на упаковке.

Налейте в емкость пол-литра натурального йогурта, добавьте три чайные ложки желатина, растворенного в ¼ стакана воды, и всыпьте сахарной пудры по вкусу. Все хорошо перемешайте и выложите смесь на бисквит, затем полейте застывающим желе.

Налейте в емкость один литр йогурта, добавьте немного сахарной пудры по вкусу, шесть чайных ложек желатина, растворенного в половине стакана воды, перемешайте и выложите на слой с зеленым желе.

На последний слой йогуртовой смеси выложите вымытую клубнику и полейте ее застывающим клубничным желе.

Поставьте торт в холодильник на один час. Наслаждайтесь.

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Сделайте так — и клубника в холодильнике останется свежей надолго. А зачем некоторые мочат ее в уксусе?

Почему стоит есть клубнику?

Клубнику стоит есть, потому что она не только полезна, но и низкокалорийна - в 100 г этих плодов содержится около 32 ккал.

Клубника - отличный источник витамина С, которого в ней больше, чем, например, в лимонах. В них также содержатся витамины группы В, которые улучшают работу нервной системы. Кроме того, клубника богата, помимо прочего, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой.

Регулярное употребление клубники повышает иммунитет организма, замедляет старение клеток, укрепляет мышцы, суставы и кости, а также улучшает внешний вид кожи.

Ранее Телеграф публиковал рецепт чизкейка с клубникой, благодаря которому вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.

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