Как приготовить "Клубничную мечту"? Вот что еще понадобится для торта, кроме сезонной ягоды

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.06.2024 11:39 , Обновлено: 15.11.2024

Клубника — одна из самых вкусных ягод, разгар сезона которой приходится на июнь. Ее можно есть в чистом виде, а также готовить различные лакомства. Одно из таких — торт "Клубничная мечта". Что понадобится, кроме ягод?

Торт «Клубничная мечта» — ингредиенты

Для приготовления этого десерта с клубникой нам понадобятся следующие ингредиенты:

бисквит (можете приготовить его сами, а можете купить коржи в магазине);

1,5 литра натурального йогурта;

9 чайных ложек желатина;

2 желе зеленого цвета;

2 клубничных желе;

сахарная пудра (по вкусу);

1 кг свежей клубники.

Для бисквита:

4 яйца;

1 стакан сахара;

¾ стакана пшеничной муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2-3 чайные ложки какао;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки воды.

[info_b]Время приготовления: около двух часов.[/info_b]

Как легко отмыть пятна от клубники? Эта хитрость не требует специальных средств

«Клубничная мечта» - рецепт

Приготовьте бисквит:

Белки взбейте в крепкую пену. Желтки разотрите с сахаром. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, оливковым маслом, водой и какао. Добавьте белковую пену и слегка перемешайте. Вылейте в форму для запекания (25х30 см). Выпекайте при 180 градусах около 30-40 минут.

Растворите желе согласно инструкции на упаковке.

Налейте в емкость пол-литра натурального йогурта, добавьте три чайные ложки желатина, растворенного в ¼ стакана воды, и всыпьте сахарной пудры по вкусу. Все хорошо перемешайте и выложите смесь на бисквит, затем полейте застывающим желе.

Налейте в емкость один литр йогурта, добавьте немного сахарной пудры по вкусу, шесть чайных ложек желатина, растворенного в половине стакана воды, перемешайте и выложите на слой с зеленым желе.

На последний слой йогуртовой смеси выложите вымытую клубнику и полейте ее застывающим клубничным желе.

Поставьте торт в холодильник на один час. Наслаждайтесь.

Сделайте так — и клубника в холодильнике останется свежей надолго. А зачем некоторые мочат ее в уксусе?

Почему стоит есть клубнику?

Клубнику стоит есть, потому что она не только полезна, но и низкокалорийна - в 100 г этих плодов содержится около 32 ккал.

Клубника - отличный источник витамина С, которого в ней больше, чем, например, в лимонах. В них также содержатся витамины группы В, которые улучшают работу нервной системы. Кроме того, клубника богата, помимо прочего, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой.

Регулярное употребление клубники повышает иммунитет организма, замедляет старение клеток, укрепляет мышцы, суставы и кости, а также улучшает внешний вид кожи.

Ранее Телеграф публиковал рецепт чизкейка с клубникой, благодаря которому вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.

Клубничная «зебра» без выпечки. Как приготовить простой и вкусный десерт с сезонной ягодой?