Как приготовить "Клубничную мечту"? Вот что еще понадобится для торта, кроме сезонной ягоды
Клубника — одна из самых вкусных ягод, разгар сезона которой приходится на июнь. Ее можно есть в чистом виде, а также готовить различные лакомства. Одно из таких — торт "Клубничная мечта". Что понадобится, кроме ягод?
Торт «Клубничная мечта» — ингредиенты
Для приготовления этого десерта с клубникой нам понадобятся следующие ингредиенты:
- бисквит (можете приготовить его сами, а можете купить коржи в магазине);
- 1,5 литра натурального йогурта;
- 9 чайных ложек желатина;
- 2 желе зеленого цвета;
- 2 клубничных желе;
- сахарная пудра (по вкусу);
- 1 кг свежей клубники.
Для бисквита:
- 4 яйца;
- 1 стакан сахара;
- ¾ стакана пшеничной муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 2-3 чайные ложки какао;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки воды.
[info_b]Время приготовления: около двух часов.[/info_b]
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«Клубничная мечта» - рецепт
Приготовьте бисквит:
- Белки взбейте в крепкую пену.
- Желтки разотрите с сахаром.
- Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, оливковым маслом, водой и какао.
- Добавьте белковую пену и слегка перемешайте.
- Вылейте в форму для запекания (25х30 см). Выпекайте при 180 градусах около 30-40 минут.
Растворите желе согласно инструкции на упаковке.
Налейте в емкость пол-литра натурального йогурта, добавьте три чайные ложки желатина, растворенного в ¼ стакана воды, и всыпьте сахарной пудры по вкусу. Все хорошо перемешайте и выложите смесь на бисквит, затем полейте застывающим желе.
Налейте в емкость один литр йогурта, добавьте немного сахарной пудры по вкусу, шесть чайных ложек желатина, растворенного в половине стакана воды, перемешайте и выложите на слой с зеленым желе.
На последний слой йогуртовой смеси выложите вымытую клубнику и полейте ее застывающим клубничным желе.
Поставьте торт в холодильник на один час. Наслаждайтесь.
Сделайте так — и клубника в холодильнике останется свежей надолго. А зачем некоторые мочат ее в уксусе?
Почему стоит есть клубнику?
Клубнику стоит есть, потому что она не только полезна, но и низкокалорийна - в 100 г этих плодов содержится около 32 ккал.
Клубника - отличный источник витамина С, которого в ней больше, чем, например, в лимонах. В них также содержатся витамины группы В, которые улучшают работу нервной системы. Кроме того, клубника богата, помимо прочего, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой.
Регулярное употребление клубники повышает иммунитет организма, замедляет старение клеток, укрепляет мышцы, суставы и кости, а также улучшает внешний вид кожи.
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