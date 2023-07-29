Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах

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Опубликовано: 29.07.2023 10:46 , Обновлено: 17.08.2023

Что вы делаете с остатками растительного масла после жарки? Многие просто выливают его в раковину. Но это большая ошибка, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасный способ избавиться от жира.

Почему нельзя выливать масло в раковину?

Многие не обращают внимания на масло, оседающее на сковороде после жарки, и как ни в чем не бывало приступают к мытью посуды, выливая его остатки в раковину. Такое поведение может привести к фатальным последствиям. Если жир попадет в трубы, он может быстро их полностью засорить.

Как избежать этого?

Что делать с маслом после жарки?

Самый простой способ собрать остатки масла со сковороды — использовать бумажные полотенца. Если на сковороде осталось совсем немного, подождите, пока она полностью остынет, затем вытрите ее и выбросьте промокший лист в мусорное ведро. Если масла осталось много, стоит воспользоваться еще одним приемом. Все, что вам нужно, — это пищевая сода.

Интересным трюком поделился пользователь TikToka с ником Washy_Wash. Он занимает немного времени и позволяет избавиться от остатков пищи гораздо более простым способом.

В чем заключается лайфхак? Когда масло полностью остынет, насыпьте на него несколько чайных ложек пищевой соды. Порошок впитает жир, что значительно облегчит его удаление со сковороды.

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Насыпав продукт, подождите несколько минут. Когда вы увидите, что в кастрюле собрались комочки, соскребите их бумажным полотенцем. Выбросьте остатки в мусорное ведро и еще раз тщательно протрите сковороду, прежде чем вымыть ее. Таким образом, в слив не попадет ни грамма масла.

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