МЧС решило целый месяц учить белорусов правильно реагировать на сигналы тревоги. Куда придут?

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Опубликовано: 26.02.2023 16:23 , Обновлено: 26.02.2023

В МЧС Беларуси сообщили что с 27 февраля по 24 марта проведут «День безопасности. Внимание всем!» это мероприятие они приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны. На протяжении почти месяца спасатели будут ходить по учреждениям, предприятиям и даже жилым помещениям. Куда придут?

В МЧС рассказали, что его сотрудники будут обучать население действиям при сигнале «Внимание всем!», а также правилам безопасности жизнедеятельности.

На первом этапе, с 27 февраля по 10 марта, спасатели будут ходить по учреждениям образования, где обещают “мероприятия” не только с детьми, но и родителями и педагогами.

Во время второго этапа, с 14 по 18 марта, мчсники наведаются в общежития, трудовые коллективы, места массового пребывания людей.

“В рамках акции в эфире радиостанций пройдут викторины, на телевидении, в социальных сетях и мессенджерах будут транслироваться тематические видеоролики МЧС”, - рассказали в МЧС. А ещё пообещали, что все это будет интересно белорусам.

https://youtu.be/8kX905BvW3o