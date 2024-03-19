В Беларуси появилась лимитированная коллекция пасты Nutella. Сколько стоит?

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Опубликовано: 19.03.2024 18:13 , Обновлено: 19.03.2024

"Евроопт" показал лимитированную коллекцию шоколадной пасты Nutella, которую завезли в белорусские магазины. От обычной она отличается, как минимум, этикеткой: вместо привычной классической на разноцветных банках красуются смайлики. В соцсетях магазина отметили, что новинку выпустили в честь 60-летнего юбилея Nutella.

Притом, как утверждают представители торговой сети, цена та же — 29,95 рублей за 750 граммов. На официальном сайте “Евроопта” информацию о новинке мы не нашли. На вопрос пользователей о том, отличается ли новая Nutella вкусами, в комментариях тоже не ответили.

“Что за вкусы?” — задал резонный вопрос один из белорусов, на что незамедлительно последовал ответ другого неравнодушного пользователя: “Вкус боли и разочарования при понимании, что на все эти вкусы нужна четверть зп [заработной платы]”.

В обсуждении ролика белорусов удивляла не столько сама новинка, сколько цена шоколадной пасты.

“Ни один среднестатистический белорус себе такое позволить не может”, — выразил мнение мужчина, а другой сравнил новинку с ценой “подержанного автомобиля”.

“За 30 рублей кушайте сами на здоровье”, — написал ещё кто-то в комментариях.

Ранее Телеграф писал, что в продуктовых магазинах Беларуси появился необычный продукт из Китая и Кореи. За маленькую пачку весом в 4 грамма просят почти четыре рубля. Выходит, за целый килограмм придётся отдать почти 1000 рублей?…

В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?