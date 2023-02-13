«Минскранс» пообещал дополнительные рейсы в Варшаву и Вильнюс

Опубликовано: 13.02.2023 17:00 , Обновлено: 13.02.2023

В «Минскрансе» 13 февраля сообщили, что с 1 марта запустят еще два ежедневных рейса в Варшаву и Вильнюс.

Согласно анонсируемому расписанию предприятия, из Минска в Варшаву автобус будет отправляться в 06:30, из Варшавы в Минск — в 07:00 (со 2 марта).

В свою очередь из Минска в Вильнюс рейс будет отправляться в 12:00, из Вильнюса в Минск — в 18:00.

К слову, ранее в «Минсктрансе» сообщили, что после закрытия пункта пропуска «Бобровники», автобусы поменяли маршрут. Теперь они следуют через Барановичи, Брест, пункты пропуска «Брест”/“Тересполь», аэропорт им. Шопена, автовокзал «Заходний» в Варшаве в обоих направлениях. Соответственно. без заезда в Слоним, Зельву, Волковыск и Белосток.

Напомним, Польша с 10 февраля решила приостановить работу пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьски. Причиной он назвал «важные интересы государственной безопасности».

Из-за этого ГПК Беларуси обвинил Польшу в том, что это «может привести к коллапсу по обе стороны границы». А МИД назвал решение «антигуманным».