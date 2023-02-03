Второй блок БелАЭС попробуют включить в марте-апреле — Минэнерго

Опубликовано: 03.02.2023 10:59 , Обновлено: 03.02.2023

В Министерстве энергетики сообщили, что планируют совершить первое пробное включение второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в марте-апреле 2023 года.

Ввод блока в промышленную эксплуатацию перенесли на второе полугодие.

Как сообщили в Минэнерго, на втором энергоблоке «практически завершили монтаж технологического оборудования и трубопроводов», а сейчас «выполняют пусконаладочные работы».

Кроме того, на БелАЭС готовятся проводить различные испытания.

Напомним, в конце 2022 года вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик заявил, что введение в коммерческую эксплуатацию второго блока БелАЭС запланировали на первый квартал 2023 года.

А перед этим министр энергетики Виктор Каранкевич говорил, что ввести второй энергоблок БелАЭС хотели до конца 2022 года. А еще ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о запуске в феврале-марте 2022 года.