Белорус сделал для дочки букварь на 24 языках. В главных ролях – деловые коты

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Опубликовано: 23.02.2024 13:06 , Обновлено: 23.02.2024

Белорус Дмитрий Буко никак не мог найти для своей очень талантливой 5-летней дочки Евы идеальный букварь. И решил создать его сам. Но не простой, а на 24 языках и к тому же красиво проиллюстрированный специально сгенерированными котиками. Что получилось?

«С самого начала у меня было только пять языков: английский, русский, белорусский, польский и украинский, – рассказал Дмитрий порталу People.onliner. – Я хотел найти слова, которые в этих языках звучат почти одинаково. Например, «астронавт», «балет». Для поиска таких слов использовал ChatGPT. Выбирать самые интересные понятия мне помогала дочка».

В какой-то момент Дмитрий понял, что ему не хватает экспертизы лингвистов и людей, которые работают с детьми-билингвами и мультилингвами. Опубликовал в соцсетях пост с просьбой о помощи. Отозвались 12 лингвистов и преподавателей.

[inf]Дети-билингвы владеют двумя языками на одинаковом уровне или близком к нему. Мультилингвы –тремя и более.[/inf]

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По словам Дмитрия, за основу он взял английский. В книге 26 букв и дополнительный разворот, где собраны коты, которые не вошли в состав. Папа с дочкой сделали тысячи картинок для иллюстраций с помощью альфа-версии MidJouney 6.0. Кстати, идея про котов пришла Еве: к слову «йога» она предложила сделать котика, который ею занимается. В процессе все картинки стали фотореалистичными котами.

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На всю работу ушло около 160 часов. Сначала Дмитрий планировал напечатать книгу только для дочки, но позже решил попробовать опубликовать проект на Kickstarter. Пока набралась половина суммы, но время еще. Сейчас книга существует в двух экземплярах: одна у самой Евы, а вторая у нее в детском саду.

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