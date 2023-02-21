Telegraf.news
ru

КГК Беларуси открыл "горячую линию" для жалоб на мобильных операторов

КГК Беларуси открыл "горячую линию" для жалоб на мобильных операторов
Подпишитесь на Телеграф:

В Комитете госконтроля сообщили, что белорусы могут позвонить по короткому номеру 191 и пожаловаться на своего мобильного оператора.

Однако работать горячая линия КГК будет только с 21 февраля по 10 марта. Белорусам предложили сообщать и ругаться на такие проблемы:

  • Некачественную связь и сервисы с ней связанные;
  • Неоправданные списания средств;
  • Необоснованное подключение новых услуг;
  • “Невыполнения требований законодательства о защите прав потребителей при реализации операторами товаров и услуг”;
  • Проблемы с гарантией и сервисным обслуживанием телефонов, приобретенных у самих мобильных операторов.

Работать «горячая» линия будет в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по короткому номеру 191.

Темы: