КГК Беларуси открыл "горячую линию" для жалоб на мобильных операторов
В Комитете госконтроля сообщили, что белорусы могут позвонить по короткому номеру 191 и пожаловаться на своего мобильного оператора.
Однако работать горячая линия КГК будет только с 21 февраля по 10 марта. Белорусам предложили сообщать и ругаться на такие проблемы:
- Некачественную связь и сервисы с ней связанные;
- Неоправданные списания средств;
- Необоснованное подключение новых услуг;
- “Невыполнения требований законодательства о защите прав потребителей при реализации операторами товаров и услуг”;
- Проблемы с гарантией и сервисным обслуживанием телефонов, приобретенных у самих мобильных операторов.
Работать «горячая» линия будет в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по короткому номеру 191.