Налоги, зарплаты, коммуналка, вирусы. Что изменится в Беларуси в январе?

Опубликовано: 01.01.2023 09:00 , Обновлено: 31.12.2022

Первый месяц 2023 года будет богатым на важные события для белорусов. Например, в январе власти решили повысить базовую ставку, увеличить цены на коммунальные услуги, поднять ряд налогов и ввести новый. Изменения коснутся всех жителей страны. Также нас, вероятно, ждут новые вирусы. Подробности читайте в нашем материале.

Вырастет базовая величина

С 1 января 2023 года базовая величина вырастет на 5 рублей — с 32 до 37 рублей. Об этом сказано в постановлении Совмина №967 от 30 декабря 2022 года.

Отметим, что к базовой величине в Беларуси привязаны размеры пособий, налогов, штрафов.

Вырастут зарплаты бюджетников

Совмин Беларуси выпустил постановление об увеличении базовой ставки, по которой считают зарплату бюджетников, с 1 января 2023 года. За счет этого должна увеличится и заработная плата бюджетников.

Так, ставку установили на уровне 228 рублей. До этого базовая ставка составляла 212 рублей. То есть, ее подняли на 16 рублей, или 7%.

Напомним, на основании базовой ставки, через систему коэффициентов и доплат, формируют заработную плату работников бюджетной сферы.

Вырастут надбавки медикам

Министерство здравоохранения Беларуси выдало постановление, в котором увеличены надбавки к зарплатам врачей и других медицинских работников. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года.

Например, размер надбавок врачам отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации составляет 255% оклада (+55 п.п.); врачам приемных отделений – 190% оклада (+55 п.п.); врачам скорой помощи — 190% оклада (+55 п.п.); медикам со средним медицинским образованием отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации – 120% оклада (+50 п.п.).

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Увеличиться минималка

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообещал с 1 января 2023 года повысить месячную минимальную заработную плату.

По его словам, с 1 января 2023 года она составит 554 рубля. То есть, минималка должна вырасти на 14,7% или почти на 71 рубль.

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Месячная МЗП – это установленный законодательством низший размер оплаты труда работников за календарный месяц. Она применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, должностных окладов.

Работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже установленного размера МЗП, наниматель обязан произвести доплату до размера МЗП.

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Повышение «коммуналки»

Министр ЖКХ Андрей Хмель еще в конце сентября сообщил, что власти планируют повысить тарифы на все жилищно-коммунальные услуги два раза: с 1 января и с 1 июля.

«Вместе с тем, по сложившейся практике, у нас рост тарифов зависит от доходов населения и не превышает пяти долларов в эквиваленте в год», — заявил он.

Например, Мингорисполком уже установил планово-расчетные цены на ЖКУ в столице на 2023 год. Повышение отдельных цен колеблется от 8% до 14,25%.

Согласно документу, стоимость составит:

теплоснабжения — 138,67 рубля за 1 Гкал;

горячего водоснабжения – 1,2479 рубля за 1 кубометр;

водоотведения – 0,7694 рубля за 1 кубометр;

техобслуживания — 0,1679 рубля за один квадрат общей жилплощади;

техобслуживания лифта – 0,0720 рубля за один квадрат;

вывоза бытовых отходов для домов, в которых есть мусоропровод, – 104,4145 рубля за одну тонну либо 11,1567 рубля за один кубометр;

в домах, в которых нет мусоропровода, – 85,4394 рубля за тонну отходов или 9,1292 рубля за один кубометр.

Масштабное повышение налогов

С января 2023 года власти планируют повысить многие налоги. Это прописано в законопроекте изменений в Налоговый кодекс. Его одобрил Совет Республики и теперь должен подписать только Александр Лукашенко.

Документ предусматривает:

масштабные повышения единых налогов для ИПэшников в 1,5-3 раза и для самозанятых в 1,5-2,5 раза, отмена «неэффективных» льгот,

индексацию земельного налога с учётом инфляции,

повышение налога на прибыль для юрлиц с 18% до 20%, а для индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%.

Также в 2023 году планируют сохранить ставку на прибыль для операторов связи на уровне 30%.

[info_b]С самим законопроектом можно ознакомиться тут.[/info_b]

Введение нового налога

С 1 января 2023 года в Беларуси должны ввести новый налог — на профессиональный доход. Однако индивидуальным предпринимателям (ИП) применять его будет нельзя.

Как рассказали в Министерстве по налогам и сборам (МНС), новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы как ИП. То есть, плательщиками могут быть только физлица, которые получают профессиональный доход от деятельности, не имеют работодателя и сами ни с кем не заключают трудовых договоров.

Ставка налога на профессиональный налог составит 10%. Но если доход, полученный от организаций и ИП, в течение года превысит 60 тыс. рублей, то он будет взиматься по ставке 20%.

[info_b]Подробности читайте по ссылке.[/info_b]

Изменения по пенсиям

В январе увеличивается количество лет, за которые необходимо предоставить справки о получении зарплаты — за 29 лет трудового стажа ( к 2025 году увеличат до 31 года).

Кроме того, на полгода увеличится минимальный страховой стаж — до 19 лет. Этот показатель нужен для назначения пенсии.

Повышение семейного капитала

Министр финансов Юрий Селиверстов пообещал, что «Семейный капитал» (его еще называют «Материнский капитал») в 2023 году вырастет до 30 336 рублей.

Таким образом сумма выплаты увеличится на 16,7% по сравнению с той (25 995 руб), что выдают с 1 января 2022 года. Такое повышение даже поможет «Материнскому капиталу» обогнать уровень инфляции в 15,5%, который в Нацбанке спрогнозировали на конец 2022 года. Впрочем, цены на стройматериалы в стране выросли на 22,5% (большинство семей используют «Материнский капитал» на строительство недвижимости).

Снижение кредитов

Также в январе 2023 года должны стать дешевле кредиты для белорусов.

Все потому, что Нацбанк пообещал снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Их установили на январь для физлиц в 18,24% (в декабре было 18,4%), а для юрлиц — в 13,77% (в декабре было— 14,82%).

Этот показатель влияет на процентную ставку кредитов, выдаваемых банками страны белорусам и белорусским предприятиям.

Лекарства через интернет

С 1 января 2023 года в Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и при выездных медицинских осмотрах. Это прописано в новом законе «О лицензировании».

Так, в документе сказано, что аптеки могут продавать лекарственные препараты дистанционным способом. То есть, на своих интернет-сайтах. Но это касается только безрецептурных препаратов.

В Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и «с колес»

Некоторым белорусам руководство сможет сокращать отпуск

Это касается государственных служащих. Согласно постановлению Совета Министров № 888 от 19 декабря, со следующего года правительство решило обновить форму контрактов для них.

В документе прописано, что наниматели могут сокращать чиновникам трудовой отпуск:

на соответствующее число прогулов;

в случае опоздания на работу более 3 часов в день без уважительных причин.

Однако отпуск не может быть менее 24 дней.

Пациентов поликлиник будут спрашивать о родственниках

В Беларуси с 1 января 2023 года всех пациентов, обратившихся в поликлиники, обяжут проходить специальное анкетирование. Это предусмотрено постановлением министерством здравоохранения №83 от 09.08.2022 года.

В Гомеле уже начали эксперимент, когда все пациенты поликлиник города, района и области должны проходить анкетирование. В анкете содержатся вопросы о родственниках, и их заболеваниях. Например, пострадали ли они от инфаркта, инсульта или даже от внезапной смерти.

«Книга замечаний» не для всех

Совет министров Беларуси принял постановление № 877 от 19 декабря, в котором прописал, кому и как обязательно нужно вести «Книгу замечаний и предложений». Изменения вступят в силу с 2 января.

Согласно документу, теперь книги должны быть только у:

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых Советом Министров.

Как сказано в постановлении, «ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на их ведение, прекращается».

В документе есть список сфер реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых должна быть такая книга.

Изменят правила проезда по платным дорогам

В 00:00 1 января 2023 года изменится порядок проезда по платным дорогам, сообщали в пресс-службе Beltoll, оператора платных дорог в Беларуси.

«Водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, имеющие обязательства по оплате, смогут рассчитываться за проезд по платным дорогам только с помощью электронной виньетки», — сообщили в Beltoll.

Подробнее читайте по ссылке.

Новые вирусы

В Министерстве здравоохранения рассказали, каких вирусов нужно опасаться белорусам в начале 2023 года.

Это вирусы гриппа А и В, свиной грипп, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп.

А еще инфекционисты предупредили, что в нашу страну придут два очередных COVID-19, которые доминируют в Европе и Азии. Однако пока невозможно спрогнозировать, какой именно из них будет преобладать.

Парагрипп, бокавирус и не только. В Минздраве рассказали, чего опасаться белорусам в 2023 году