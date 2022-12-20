Совмин Беларуси поднял с 1 января базовую ставку на 7%

Опубликовано: 20.12.2022 08:20 , Обновлено: 20.12.2022

Премьер-министр Беларуси подписал постановление об увеличении базовой ставки, по которой считают зарплату бюджетников, с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 19 декабря.

Так, ставку установили на уровне 228 рублей. До этого базовая ставка составляла 212 рублей. То есть, ее подняли на 16 рублей, или 7%.

Напомним, на основании базовой ставки, через систему коэффициентов и доплат, формируют заработную плату работников бюджетной сферы.

Напомним, размер базовой ставки меняется в Беларуси ежегодно, бывает по несколько раз в год. С 1 ноября 2022 года она составляет 212 рублей, с 1 января 2022 года было 207 рублей. За основу для назначения ставки берется прогноз социально-экономического развития.

[info_b]Базовая ставка регламентирует отплату труда работников бюджетных организаций, а также для оплаты труда работников иных организаций, зарплаты которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Изменение размера базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников.[/info_b]

Таким образом, за счет роста базовой ставки должна увеличится и заработная плата бюджетников.