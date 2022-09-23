В Беларуси с 2023 года введут новый 10-20% налог для физлиц. В МНС рассказали подробности

Опубликовано: 23.09.2022 14:30 , Обновлено: 23.09.2022

С 1 января 2023 года в Беларуси должен появится новый налог для физических лиц — на профессиональный доход. Это прописано в обновленном Налоговом кодексе. В профильном ведомстве объяснили, кому нужно его платить, какие назначили ставки, и кто сможет воспользоваться льготами.

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) пообещали, что перейти на этот специальный налоговый режим физлица смогут добровольно.

Плательщиками будут люди, которые получают профессиональный доход от деятельности, которые не имеют работодателя и сами ни с кем не заключают трудовых договоров. То есть, речь идет о самозанятых, которые не регистрировались как индивидуальные предприниматели.

Но, как отметили в МНС, наличие работодателя при осуществлении иной деятельности (например, наличие места основной работы) не препятствует уплате налога на профессиональный доход в отношении доходов, признаваемых объектом налогообложения данным налогом и полученных от иных лиц».

При этом пока неизвестно, какие виды деятельности подпадают под новый налог. Их должен будет определить Совет Министров.

[info_b]Вероятно, платить такой налог не смогут люди, которые занимаются реализацией подакцизных товаров и товаров, которые подлежат маркировке; розничной торговлей некоторыми товарами; а также деятельностью, для которой нужна лицензия.[/info_b]

Налог на профессиональный должен заменить:

подоходный налог с физлиц;

сбор за осуществление ремесленной деятельности;

обязательные страховые взносы в ФСЗН.

Ставка налога составит 10%. Но если доход от организаций и ИП в течение года превысит 60 тыс. рублей, то налог будет взиматься по ставке 20%.

Кстати, от плательщиков не будут требовать налоговую декларацию.

Уплачивать налог нужно будет до 22 числа ежемесячно. Налоговые органы будут выставлять счета через приложение не позднее 10 числа месяца.

МНС пообещал предоставить льготы для:

Для плательщика впервые зарегистрировавшегося плательщика первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не будут облагаться налогом.

Для плательщика, являющегося получателем пенсии, ставка налога с 10% (20%) фактически уменьшается до 4% (8%), за счет освобождения от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/Ciu5KuooB4j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от МНС Республики Беларусь (@mns_belarus) [/link]

Кстати, для того, чтобы платить этот сбор, нужно будет установить приложение «Налог на профессиональный доход».

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