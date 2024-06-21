"А МТЗ так могут?" - В TikTok видео с танцем экскаватора собрало почти 30 млн просмотров
Короткий видеоролик, на котором водитель экскаватора "станцевал" техникой, мастерски балансируя на двух колёсах, собрал десятки миллионов просмотров. Пользователи TikToka удивились увиденному и оставили свыше 7 тысяч восхищённых комментариев.
Комментаторы оценили мастерство водителя-виртуоза и признались, что даже подумать не могли, что такое можно сотворить на экскаваторе.
“Красавчик! Далеко не каждый - так сможет !Там регулируется грузом в ковше. Аплодисменты! Браво!”, - заметил один из пользователей под видео.
“Я на велике не могу, а этот уже до трактора дошёл”, - удивился другой комментатор.
“Обалдеть! Это - спорт. Не знал что так можно Супер, я тоже так хочу”, - восхитился кто-то
“А МТЗ так могут?”, - поинтересовался, очевидно, какой-то белорус.
“Чтобы исполнить такое, надо технику чувствовать, как свой организм! Это - профи!”, - резюмировал ещё один комментатор.
Некоторые комментаторы посчитали зрелище забавным и пустились сочинять шутки.
“Я просто прошу почистить снег. Так же ЖКХ:”, - пошутил кто-то.
“Парни верните экскаватор на место. У Виталика перекур закончился, работать надо”, - написал кто-то и собрал 7 тысяч комментариев.