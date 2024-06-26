"А зарплата какая?" - В TikTok завирусилось видео с "застрявшим в часах" работником

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Опубликовано: 26.06.2024 17:02 , Обновлено: 26.06.2024

Пользовательница TikТok опубликовала ролик с часами, которые заприметила в Лондоне. Внутри циферблата видны передвижения человека, который старательно перерисовывает стрелки с учётом течения времени. Пользователи соцсети восхитились концепцией необычных часов и задались вопросом: а есть ли внутри кто-то на самом деле?

Замеченные часы - это инсталляция дизайнера Мартена Бааса, которая носит название “Человек, застрявший внутри часов”.

В них можно увидеть работающего человека в стиле костюма-тройки 19 века, который, перерисовывает стрелки часов с учётом времени каждую минуту

Может показаться, что нахождение работника внутри циферблата реально, но на самом деле это ничто иное, как повторяющая 12-часовая видеозапись.

Впервые подобные часы Мартен Баас сделал для в аэропорта Схипхол в Амстердаме в 2016 году. Там часы провожают путешественников из зала на вылет, показывая запись с человеком, одетым в синюю рабочую форму. Там он меняет время посредством малярного валика.

Вторые часы с такой же концепцией находятся на станции Paddington Station в Лондоне.

Пользователи соцсети, как и автор видеоролика восхитились необычностью задумки.

“Вот вам смешно, а он круглосуточно там работает”, - то ли в шутку, то ли всерьёз написал один из пользователей.

“Интересно, а какая у него зарплата?”, - спросил кто-то, на что автор видеоролика ответила: “Я думаю, что он всё делает бескорыстно”.

“Вот это прикол. Профессия наверное стрелочник называется. Целую смену стрелки рисовать”, - порассуждал ещё один комментатор.

“А он куковать умеет?”, - поинтересовался кто-то.

“Дешевле нашего туда посадить, чтобы рисовал стрелки чем платить за электроэнергию рабочего механизма”, - предположил ещё один пользователь соцсети.