К этому блюду не нужен гарнир. Как приготовить картофельные лодочки, которые покорят всех?

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Опубликовано: 29.05.2024 17:15 , Обновлено: 29.05.2024

Ищете идею для оригинального ужина, который порадует всю семью? Приготовьте картофельные лодочки с начинкой по этому рецепту. Это блюдо не только восхитит своим вкусом, но и порадует глаза, став отличным вариантом и для встречи гостей.

Картофельные лодочки с начинкой - идеальное решение для ужина

Это блюдо чудесным образом сочетает в себе всё, что мы так любим: хрустящий запечённый картофель, сочное мясо, сытные грибы и нежный тянущийся сыр. Это блюдо, вне всякого сомнения, покорит всех, кто его попробует. Поэтому рекомендуем приготовить побольше порций. Вот увидите, они быстро исчезнут со стола.

Ингредиенты:

400 г куриной грудки,

10 крупных картофелин,

2 луковицы,

зубчик чеснока,

250 г грибов,

2 небольших сыра осцыпек (можно другой копчёный сыр),

150 г желтого сыра,

100 г копченого бекона,

соль,

перец,

масло

Приготовление:

Вымойте картофель в мундире и разрежьте его пополам. Натрите его маслом, солью и перцем. Поставьте в разогретую до 185 градусов духовку и запекайте 40–50 минут, пока половинки не станут мягкими. Дайте картофелю остыть, а после вычерпайте мякоть, сделав лодочки. вымойте курицу и нарежьте небольшими кубиками. Посыпьте её солью и перцем, затем обжарьте на сковороде с нарезанным кубиками бекона. Готовое мясо выложите в миску с картофелем. Очистите лук и грибы и нарежьте их небольшими кубиками. Обжарьте на разогретой сковороде, пока они не станут слегка не подрумянятся. Добавьте их к смеси их картофеля и мяса. Натрите сыр и добавьте его к остальным ингредиентам, перемешайте. Готовую начинку поместите в картофельные лодочки. Посыпьте их тёртым копчёным сыром осцыпек. Поставьте фаршированный картофель в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте их 10-15 минут.

Получившиеся лодочки прекрасны, как самостоятельное блюдо, но, по желанию вы можете подать их с любимым салатом.

Приятного аппетита!

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