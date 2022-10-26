В Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и «с колес»

Опубликовано: 26.10.2022 12:35 , Обновлено: 26.10.2022

С 1 января 2023 года в Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и при выездных медицинских осмотрах. Это прописано в новом законе «О лицензировании».

Так, в документе сказано, что аптеки могут продавать лекарственные препараты дистанционным способом. То есть, на своих интернет-сайтах. Но это касается только безрецептурных препаратов.

При этом, по словам представителей Минздрава, после вступления в силу нововведений, чиновники планируют рассмотреть возможность дистанционно продавать лекарства и по рецепту.

Кроме того, в законе «О лицензировании» прописано, что лекарственные препараты можно будет продавать «при выездных медицинских осмотрах населения посредством передвижных медицинских комплексов».

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Кстати, 25 октября Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому стоимость медицинских товаров должны будут менять при снижении курсов валют.

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