Правительство Беларуси отменило «Книгу замечаний», но не для всех
Совет министров Беларуси принял постановление № 877 от 19 декабря, в котором прописал, кому и как обязательно нужно вести «Книгу замечаний и предложений».
Согласно документу, теперь книги должны быть только у:
- организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых Советом Министров.
Как сказано в постановлении, «ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на их ведение, прекращается».
В документе есть список сфер реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых должна быть такая книга. Однако текста самого документа пока нет в открытом доступе.
[scryt_b title=“Вот в каких организациях и ИП должна была быть книга ранее:”]
- Торговые объекты (за исключением передвижных средств разносной торговли), торговые места*
- Объекты общественного питания (за исключением летних, сезонных кафе)
- Объекты бытового обслуживания и приемные пункты бытового обслуживания
- Приемозаготовительные пункты
- Железнодорожные, речные, автобусные вокзалы (автостанции), трамвайные и троллейбусные депо, аэропорты и расположенные в них кассовые залы, багажные отделения, камеры хранения ручной клади, комнаты отдыха транзитных пассажиров, комнаты матери и ребенка
- Городские билетные кассы, кассы по продаже авиабилетов, билетные кассы линейных станций и остановочных пунктов, товарные конторы станций, пассажирские поезда
- Автодорожные пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
- Диспетчерские пункты городского пассажирского транспорта
- Диагностические станции и пункты технического контроля по проведению государственного технического осмотра транспортных средств
- Мотели и иные объекты придорожного сервиса
- Автошколы
- Учебные пункты и центры подготовки и переподготовки водительского состава
- Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность в порядке, установленном законодательством, а также обособленные подразделения (филиалы) указанных организаций
- Учреждения образования
- Санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты
- Оздоровительные лагеря
- Жилищно-эксплуатационные организации и другие организации жилищно-коммунального хозяйства
- Жилищно-строительные кооперативы
- Общежития
- Дипломатические представительства и консульские учреждения
- Редакции газет и журналов
- Отделения и пункты почтовой связи
- Абонентские отделы и цеха продаж услуг
- Цеха расчетов за услуги электросвязи и пункты коллективного пользования
- Дилерские пункты операторов мобильной связи
- Кассы театрально-зрелищных организаций и культурно-просветительных учреждений, расположенные вне мест нахождения этих организаций и учреждений
- Банки, их филиалы, структурные подразделения банков, их филиалов, за исключением обменных пунктов, а также удаленных рабочих мест
- Места оказания страховых услуг
- Пункты таможенного оформления
- Центры статистического декларирования
- Территориальные центры социального обслуживания населения
- Нотариальные конторы, нотариальные бюро, юридические консультации и другие места оказания юридических услуг
- Автомобильные стоянки
- Места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма)
- Места осуществления лизинговой деятельности
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Также постановление устанавливает новую форму книги замечаний и предложений.
Кроме того, правительство Беларуси уточнило, что регистрация обращений заявителей, поступивших в госорганы, иные госорганизации, и ответов на них:
- осуществляется в указанной информационной системе;
- может осуществляться в системе электронного документооборота либо с использованием регистрационно-контрольных форм на бумажном носителе.
Постановление вступит в силу с 2 января 2023 г.