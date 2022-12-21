Правительство Беларуси отменило «Книгу замечаний», но не для всех

Опубликовано: 21.12.2022 10:26 , Обновлено: 21.12.2022

Совет министров Беларуси принял постановление № 877 от 19 декабря, в котором прописал, кому и как обязательно нужно вести «Книгу замечаний и предложений».

Согласно документу, теперь книги должны быть только у:

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых Советом Министров.

Как сказано в постановлении, «ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на их ведение, прекращается».

В документе есть список сфер реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых должна быть такая книга. Однако текста самого документа пока нет в открытом доступе.

[scryt_b title=“Вот в каких организациях и ИП должна была быть книга ранее:”]

Торговые объекты (за исключением передвижных средств разносной торговли), торговые места*

Объекты общественного питания (за исключением летних, сезонных кафе)

Объекты бытового обслуживания и приемные пункты бытового обслуживания

Приемозаготовительные пункты

Железнодорожные, речные, автобусные вокзалы (автостанции), трамвайные и троллейбусные депо, аэропорты и расположенные в них кассовые залы, багажные отделения, камеры хранения ручной клади, комнаты отдыха транзитных пассажиров, комнаты матери и ребенка

Городские билетные кассы, кассы по продаже авиабилетов, билетные кассы линейных станций и остановочных пунктов, товарные конторы станций, пассажирские поезда

Автодорожные пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь

Диспетчерские пункты городского пассажирского транспорта

Диагностические станции и пункты технического контроля по проведению государственного технического осмотра транспортных средств

Мотели и иные объекты придорожного сервиса

Автошколы

Учебные пункты и центры подготовки и переподготовки водительского состава

Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность в порядке, установленном законодательством, а также обособленные подразделения (филиалы) указанных организаций

Учреждения образования

Санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты

Оздоровительные лагеря

Жилищно-эксплуатационные организации и другие организации жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-строительные кооперативы

Общежития

Дипломатические представительства и консульские учреждения

Редакции газет и журналов

Отделения и пункты почтовой связи

Абонентские отделы и цеха продаж услуг

Цеха расчетов за услуги электросвязи и пункты коллективного пользования

Дилерские пункты операторов мобильной связи

Кассы театрально-зрелищных организаций и культурно-просветительных учреждений, расположенные вне мест нахождения этих организаций и учреждений

Банки, их филиалы, структурные подразделения банков, их филиалов, за исключением обменных пунктов, а также удаленных рабочих мест

Места оказания страховых услуг

Пункты таможенного оформления

Центры статистического декларирования

Территориальные центры социального обслуживания населения

Нотариальные конторы, нотариальные бюро, юридические консультации и другие места оказания юридических услуг

Автомобильные стоянки

Места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма)

Места осуществления лизинговой деятельности

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Также постановление устанавливает новую форму книги замечаний и предложений.

Кроме того, правительство Беларуси уточнило, что регистрация обращений заявителей, поступивших в госорганы, иные госорганизации, и ответов на них:

осуществляется в указанной информационной системе;

может осуществляться в системе электронного документооборота либо с использованием регистрационно-контрольных форм на бумажном носителе.

Постановление вступит в силу с 2 января 2023 г.