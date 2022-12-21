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Правительство Беларуси отменило «Книгу замечаний», но не для всех

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Совет министров Беларуси принял постановление № 877 от 19 декабря, в котором прописал, кому и как обязательно нужно вести «Книгу замечаний и предложений».

Согласно документу, теперь книги должны быть только у:

  • организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых Советом Министров.

Как сказано в постановлении, «ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на их ведение, прекращается».

В документе есть список сфер реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых должна быть такая книга. Однако текста самого документа пока нет в открытом доступе.

[scryt_b title=“Вот в каких организациях и ИП должна была быть книга ранее:”]

  • Торговые объекты (за исключением передвижных средств разносной торговли), торговые места*
  • Объекты общественного питания (за исключением летних, сезонных кафе)
  • Объекты бытового обслуживания и приемные пункты бытового обслуживания
  • Приемозаготовительные пункты
  • Железнодорожные, речные, автобусные вокзалы (автостанции), трамвайные и троллейбусные депо, аэропорты и расположенные в них кассовые залы, багажные отделения, камеры хранения ручной клади, комнаты отдыха транзитных пассажиров, комнаты матери и ребенка
  • Городские билетные кассы, кассы по продаже авиабилетов, билетные кассы линейных станций и остановочных пунктов, товарные конторы станций, пассажирские поезда
  • Автодорожные пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
  • Диспетчерские пункты городского пассажирского транспорта
  • Диагностические станции и пункты технического контроля по проведению государственного технического осмотра транспортных средств
  • Мотели и иные объекты придорожного сервиса
  • Автошколы
  • Учебные пункты и центры подготовки и переподготовки водительского состава
  • Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность в порядке, установленном законодательством, а также обособленные подразделения (филиалы) указанных организаций
  • Учреждения образования
  • Санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты
  • Оздоровительные лагеря
  • Жилищно-эксплуатационные организации и другие организации жилищно-коммунального хозяйства
  • Жилищно-строительные кооперативы
  • Общежития
  • Дипломатические представительства и консульские учреждения
  • Редакции газет и журналов
  • Отделения и пункты почтовой связи
  • Абонентские отделы и цеха продаж услуг
  • Цеха расчетов за услуги электросвязи и пункты коллективного пользования
  • Дилерские пункты операторов мобильной связи
  • Кассы театрально-зрелищных организаций и культурно-просветительных учреждений, расположенные вне мест нахождения этих организаций и учреждений
  • Банки, их филиалы, структурные подразделения банков, их филиалов, за исключением обменных пунктов, а также удаленных рабочих мест
  • Места оказания страховых услуг
  • Пункты таможенного оформления
  • Центры статистического декларирования
  • Территориальные центры социального обслуживания населения
  • Нотариальные конторы, нотариальные бюро, юридические консультации и другие места оказания юридических услуг
  • Автомобильные стоянки
  • Места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма)
  • Места осуществления лизинговой деятельности

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Также постановление устанавливает новую форму книги замечаний и предложений.

Кроме того, правительство Беларуси уточнило, что регистрация обращений заявителей, поступивших в госорганы, иные госорганизации, и ответов на них:

  • осуществляется в указанной информационной системе;
  • может осуществляться в системе электронного документооборота либо с использованием регистрационно-контрольных форм на бумажном носителе.

Постановление вступит в силу с 2 января 2023 г.

 

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