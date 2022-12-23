Парагрипп, бокавирус и не только. В Минздраве рассказали, чего опасаться белорусам в 2023 году

Опубликовано: 23.12.2022 13:51 , Обновлено: 23.12.2022

В Министерстве здравоохранения рассказали, каких вирусов нужно опасаться белорусам в конце 2022 года и в начале 2023 года. По словам медиков, в Беларуси сейчас доминируют многие вирусы.

Медики отметили, что сейчас идет естественный процесс проникновения вирусов, которые циркулировали всегда (вирусы гриппа А и В).

Помимо известных всем коронавируса и гриппа, в Беларуси доминируют вирусы А(H1N1) — так называемый свиной грипп.

[info_b]Напомним, в середине декабря завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрий Горбач сообщил, что в Беларуси уже есть тяжелые случаи заболевания свиным гриппом. Но подчеркнул — они связаны с тем, что человек поздно обращается за медицинской помощью.[/info_b]

Кроме того, «гуляют» респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп.

А еще инфекционисты предупредили, что в ближайшее время в нашу страну придут два очередных COVID-19, которые доминируют в Европе и Азии. Однако пока невозможно спрогнозировать, какой именно из них будет преобладать.

Кстати, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году коронавирус утратит статус пандемии. Хотя и подчеркнул, что он никуда не исчезнет.