Сделайте это перед тем, как жарить печень. Так она получится мягкой и нежной

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Опубликовано: 27.09.2023 13:02 , Обновлено: 27.09.2023

У печени столько же сторонников, сколько и противников. Кому-то нравится ее есть, а кто-то просто ненавидит этот субпродукт из-за специфического вкуса. На самом деле, печень богата белком, железом и минералами, организм усваивает ее очень хорошо. Но как ее приготовить, чтобы блюдо получилось невероятно нежным и мягким? Узнали один секрет.

Как выбрать качественную печень в магазине?

Но сперва важно выбрать хороший, свежий продукт. При покупке обратите внимание на следующие детали.

Цвет. Печень не должна быть слишком светлой или темной. Говяжья имеет оттенок спелой вишни, свиная — красновато‑коричневый, куриная — от светло‑коричневого до коричнево‑красного. Внешний вид. На продукте не должно быть царапин, повреждений, пятен и кровяных сгустков. Они могут говорить о разрыве желчного пузыря. Запах. Печень должна иметь слабый, но приятный запах. Если запах слишком сильный или неприятный, это может указывать на то, что она испорчена. Текстура. Продукт долен быть упругим и не слишком мягкой. Если она слишком мягкая, это может указывать на то, что она была заморожена и разморожена.

Также важно проверить дату изготовления и срок годности на упаковке.

Что нужно сделать с печенью перед жаркой?

Прежде чем бросить мясо на сковороду, стоит кое-что сделать. Нарезав печень, положите ее в миску и… залейте кипятком. Оставьте на 10 минут.

Благодаря этой процедуре печень не высохнет, а станет мягкой и нежной. При этом вкус останется.

Как жарить, чтобы она была сочной?

Мы также нашли рецепт, как сделать мясо еще вкуснее и сочнее.

Вам понадобится:

500 г печени птицы;

кипяток;

репчатый лук;

1 чайная ложка сахара;

2 зубчика чеснока;

соль;

перец;

масло для жарки;

4 столовые ложки сметаны;

1 чайная ложка горчицы;

3 чайные ложки воды.

Нарежьте печень на средние кусочки, положите в миску и залейте кипятком так, чтобы она была покрыта, оставьте на 10 минут.

Лук нарежьте кольцами и обжарьте. Добавьте сахар и соль. Чеснок мелко нарежьте и добавьте к луку в сковороду.

Помешивая, слейте воду с печени и положите ее в глубокую сковороду с разогретым маслом.

Через минуту приправьте солью и перцем. Перемешайте и тушите в течение 5 минут, накрыв крышкой.

Затем смешайте в миске сметану, горчицу и воду. Перемешайте и залейте этим соусом печень в сковороде. Тушите еще 10 минут, накрыв крышкой.

Вот еще два способа приготовить куриную печень на сковороде (включите субтитры):

Ранее Телеграф писал, что эту ошибку многие белорусы (впрочем, не только они) допускают при приготовлении супа, в котором варится мясо. Как правило, делают это неосознанно, однако это приводит к тому, что вы не только теряете вкус, но и отказываетесь от ценных питательных веществ.

Большинство белорусов убирают это при варке из супа. А зря!