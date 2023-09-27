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Сделайте это перед тем, как жарить печень. Так она получится мягкой и нежной

Сделайте это перед тем, как жарить печень. Так она получится мягкой и нежной
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У печени столько же сторонников, сколько и противников. Кому-то нравится ее есть, а кто-то просто ненавидит этот субпродукт из-за специфического вкуса. На самом деле, печень богата белком, железом и минералами, организм усваивает ее очень хорошо. Но как ее приготовить, чтобы блюдо получилось невероятно нежным и мягким? Узнали один секрет.

Как выбрать качественную печень в магазине?

Но сперва важно выбрать хороший, свежий продукт. При покупке обратите внимание на следующие детали.

  1. Цвет. Печень не должна быть слишком светлой или темной. Говяжья имеет оттенок спелой вишни, свиная — красновато‑коричневый, куриная — от светло‑коричневого до коричнево‑красного.
  2. Внешний вид. На продукте не должно быть царапин, повреждений, пятен и кровяных сгустков. Они могут говорить о разрыве желчного пузыря.
  3. Запах. Печень должна иметь слабый, но приятный запах. Если запах слишком сильный или неприятный, это может указывать на то, что она испорчена.
  4. Текстура. Продукт долен быть упругим и не слишком мягкой. Если она слишком мягкая, это может указывать на то, что она была заморожена и разморожена.

Также важно проверить дату изготовления и срок годности на упаковке.

Что нужно сделать с печенью перед жаркой?

Прежде чем бросить мясо на сковороду, стоит кое-что сделать. Нарезав печень, положите ее в миску и… залейте кипятком. Оставьте на 10 минут.

Благодаря этой процедуре печень не высохнет, а станет мягкой и нежной. При этом вкус останется.

Как жарить, чтобы она была сочной?

Мы также нашли рецепт, как сделать мясо еще вкуснее и сочнее.

Вам понадобится:

  • 500 г печени птицы;
  • кипяток;
  • репчатый лук;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль;
  • перец;
  • масло для жарки;
  • 4 столовые ложки сметаны;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 3 чайные ложки воды.

Нарежьте печень на средние кусочки, положите в миску и залейте кипятком так, чтобы она была покрыта, оставьте на 10 минут.

Лук нарежьте кольцами и обжарьте. Добавьте сахар и соль. Чеснок мелко нарежьте и добавьте к луку в сковороду.

Помешивая, слейте воду с печени и положите ее в глубокую сковороду с разогретым маслом.

Через минуту приправьте солью и перцем. Перемешайте и тушите в течение 5 минут, накрыв крышкой.

Затем смешайте в миске сметану, горчицу и воду. Перемешайте и залейте этим соусом печень в сковороде. Тушите еще 10 минут, накрыв крышкой.

Вот еще два способа приготовить куриную печень на сковороде (включите субтитры):

Ранее Телеграф писал, что эту ошибку многие белорусы (впрочем, не только они) допускают при приготовлении супа, в котором варится мясо. Как правило, делают это неосознанно, однако это приводит к тому, что вы не только теряете вкус, но и отказываетесь от ценных питательных веществ.

Большинство белорусов убирают это при варке из супа. А зря!

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