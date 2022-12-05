В Минтруда Беларуси пообещали поднять базовую ставку с 1 января

Опубликовано: 05.12.2022 13:28 , Обновлено: 05.12.2022

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси анонсировали повышение базовой ставки, по которой считают зарплату бюджетникам, с 1 января 2023 года.

«Очередное повышение базовой ставки произойдет уже с 1 января 2023 г», — сказано на сайте ведомства.

При этом там не уточнили, на сколько планируют увеличить ставку.

Сейчас базовая ставка составляет 212 рублей. В последний раз ее поднимали с 1 ноября 2022 года на 1 рубль.

Напомним, на основании базовой ставки, через систему коэффициентов и доплат, формируют заработную плату работников бюджетной сферы.

[info_b]Базовая ставка регламентирует отплату труда работников бюджетных организаций, а также для оплаты труда работников иных организаций, зарплаты которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Изменение размера базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников.[/info_b]

Таким образом, за счет роста базовой ставки должна увеличится и заработная плата бюджетников.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 30 ноября заявил, что «в ближайшее время» примет решение повысить месячную минимальную заработную плату.

Головченко пообещал с 1 января поднять минималку на 14,7%