Головченко пообещал с 1 января поднять минималку на 14,7%

Опубликовано: 30.11.2022 15:33 , Обновлено: 30.11.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 30 ноября заявил, что «в ближайшее время» примет решение повысить месячную минимальную заработную плату.

По его словам, с 1 января 2023 года она составит 554 рубля. То есть, минималка должна вырасти на 14,7% или почти на 71 рубль.

Напомним, ранее минимальную заработную плату повысили в октябре 2022 года. Она составила 483,17 руб.

[info_b]Месячная МЗП – это установленный законодательством низший размер оплаты труда работников за календарный месяц. Она применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, должностных окладов.

Работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже установленного размера МЗП, наниматель обязан произвести доплату до размера МЗП. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что эксперты проекта «Нашы грошы» проанализировали данные Белстата по начисленной заработной плате белорусов за май 2022 года. Исходя из этих данных средний заработок и выше получают 31% белорусов. А сколько минималку?

Среднюю зарплату и выше получают 30% белорусов. А сколько минималку?