На видео попало, как пассажир самолёта, угодившего в зону турбулентности, застрял в багажной полке

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 15:44 , Обновлено: 02.07.2024

Видео из салона самолёта Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Air Europa, попавшего в зону сильной турбулентности, наглядно продемонстрировало, почему стюардессы в такие моменты так настойчиво предлагают пассажирам пристегнуться. После сильной тряски на борту не досчитались одного мужчины. Оказалось, что его в какой-то момент вышвырнуло из кресла, и он в буквальном смысле застрял в багажной полке, расположенной над пассажирскими сиденьями.

Инцидент произошёл на рейсе компании Air Europa из Испании в Уругвай утром в понедельник, 1 июля. Из-за сильной турбулентности самолёту пришлось изменить траекторию полёта, а по прилёту оказалось, что семь человек получили ранения, десятки - легкие ссадины и синяки.

Однако, судя по кадрам, снятым на борту самолёта, в самую неловкую ситуацию попал один мужчина, который по какой-то причине не был пристёгнут в момент тряски. Угодив в открывшееся багажное отделение, ему не удалось выбраться самостоятельно - потребовалась помощь бортпроводников и других пассажиров.

Видео спасения пассажира из неожиданной воздушной ловушки очевидцы выложили в соцсеть Х.