Минфин объявил о повышении "Семейного капитала" в Беларуси на 16,7%

Опубликовано: 30.11.2022 20:53 , Обновлено: 06.04.2023

Министр финансов Юрий Селиверстов 30 ноября пообещал депутатам парламента Беларуси, что "Семейный капитал" (его ещё называют "Материнский капитал") в 2023 году вырастет до 30 336 рублей.

Таким образом сумма выплаты увеличится на 16,7% по сравнению с той (25 995 руб), что выдают с 1 января 2022 года. Такое повышение даже поможет “Материнскому капиталу” обогнать уровень инфляции в 15,5%, который в Нацбанке спрогнозировали на конец 2022 года. Впрочем, цены на стройматериалы в стране выросли на 22,5% (большинство семей используют “Материнский капитал” на строительство недвижимости).

Нацбанк пообещал инфляцию в 15,5% к концу 2022 года

По словам Селиверстова, для выплат “Семейного капитала” на 2023 год выделят 429 млн рублей. Что значит, что на получение “Материнского капитала” могут рассчитывать примерно 14,1 тыс семей. Однако министр финансов считает, что “выплатами воспользуются более 13,8 тыс. семей”. “Правом досрочного распоряжения средствами семейного капитала, предоставленного в 2020 году, воспользовались уже более 61 тыс. семей, в основном на улучшение жилищный условий”, - уточнил Юрий Селиверстов.

Кстати, “Семейный капитал” - история не вечная. Он был введен в Беларуси с 2015 года Указом № 572 от 9 декабря 2014 г. “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей”. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2019 года, однако позднее, в сентябре 2019, она была продлена до 31 декабря 2024 года Указом №345 “О семейном капитале”.