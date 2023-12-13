Чтобы не ломались, не жирнели и хорошо росли – эти советы помогут сохранить волосы зимой

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.12.2023 19:14 , Обновлено: 13.12.2023

Чтобы зима не повредила вашу шевелюру, и она оставалась здоровой и крепкой, нужно соблюдать несколько простых правил зимнего ухода. И эти советы подходят не только для женщин, но и для мужчин.

Состояние волос ухудшается из-за сухости и холода, они становятся ломкими и начинают выпадать. Вот несколько простых, но «рабочих» советов, как сохранить здоровье локонов зимой.

Почему именно зимой волосам нужен особый уход

Шапки и шарфы. Зимой приходится носить головные уборы, от этого волосы быстро становятся жирными, потому что потеет кожа головы. А еще из-за давления шапки сосуды на голове сужаются, волосяные луковицы получают меньше питательных веществ, и волосы начинают выпадать.

Частое использование фена. Зимой мы чаще моем и, соответственно, сушим волосы. От сушки локоны теряют блеск и ломаются.

Перепады температуры. С улицы в помещение и обратно. От уличной влажности к домашней сухости. Из-за резких перепадов атмосферы может появиться перхоть или излишняя жирность волос.

Статическое электричество. Под шапкой волосы страдают от сильного трения, накапливая статическое электричество. От этого становятся сухими и ломкими.

Можно ли выходить на улицу с мокрой головой? Врачи объяснили, что на самом деле опасно

Как правильно ухаживать за волосами зимой

Не мыть слишком часто. Трихологи рекомендуют мыть волосы не чаще 2-3 раз в неделю. Так они будут меньше сохнуть и травмироваться.

Не мыть горячей водой. Слишком горячая вода сушит кожу головы. Это стимулирует выработку жира, который делает пряди ломкими и тусклыми. Во время мытья перед нанесением шампуня хорошо намачивайте локоны – так волосяные луковицы лучше насытятся влагой.

Использовать маски для волос. Есть питательные и увлажняющие маски не только для лица, но и для волос. Наносите их 1-2 раза в неделю. Это восстановит и оздоровит ваши локоны, предотвратит ломкость и выпадение волос. Запомните: если вы пользуетесь кондиционером, наносите его после маски.

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы? И причем тут уксус и лимон?

Расчесываться аккуратно. Расчесывание распутывает волосы и хорошо массирует кожу головы. Но если волосы склонны к ломкости, можно перед расчесыванием нанести на них несколько капель питательного масла для поврежденных локонов. Запомните: не стоит пользоваться такими средствами тем, у кого волосы склонны к жирности.

Увлажнять воздух. Продаются специальные увлажнители. Но можно поступить проще: поставить в помещении большую емкость с водой. Если с горячей – процесс пойдет куда быстрее. Влага в воздухе увлажнит и волосы, и кожу головы.

Хорошее питание. От неправильного питания может начаться выпадение волос. Следует отказаться от слишком жирной, соленой и пережаренной пищи. Не перегибать с алкоголем. А для роста волос нужно употреблять продукты, богатые цинком, железом, селеном и витамином D.

Нервы – в порядок! Волосы могут выпадать и от стресса. Делайте выводы.

Ранее Телеграф рассказывал, что делать, чтобы волосы не электризовались после шапки.

Что делать, чтобы волосы не электризовались после шапки? Распылите это самодельное средство