"Я не понимаю, его кровью поят?" - Видео с кормлением птенца фламинго шокировало пользователей соцсети Х

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Опубликовано: 31.05.2024 17:16 , Обновлено: 31.05.2024

В соцсети Х видеоролик с кормлением птенца фламинго собрал почти 15 миллионов просмотров. Пользователи соцсети удивились необычному способу кормления и посчитали, что птенец питается кровью родителя. Что это было на самом деле?

Мир природы наполнен множеством странных вещей, которые часто могут сбить с толку. В соцсетях завирусилось видео с кормлением детёныша фламинго его родителями, которое шокировало многих пользователей соцсети. Попавший на видео момент создал впечатление, будто взрослый фламинго кормит своего птенца кровью, исходящей из головы другого родителя.

“Я не понимаю, его кровью поят?”, - поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети.

“Кажется кто-то из них двоих ранен”, - предположил ещё один комментатор.

“Мать кормит птенца, пока другой ест её мозги”, - резюмировал кто-то.

На самом деле ярко-красная жидкость, стекающая из клюва фламинго, - ничто иное, как его молоко. Этот творожистый секрет вырабатывается железами, находящимися в кишечнике птицы. Фламинго изрыгает его, чтобы накормить своё потомство, и таким образом обеспечивает подрастающего птенца всеми необходимыми питательными веществами. Так называемое зобное молоко не содержит эритроцитов и не имеет ничего общего с кровью, кроме цвета. Цвет зобного молока фламинго обусловлен наличием каротиноидов - веществ, которые содержатся в водорослях и ракообразных, которыми питается птица.