"Провел неделю под полом" - Белорусское МЧС поделилось видео со спасением ещё двух котиков

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Опубликовано: 07.04.2024 15:48 , Обновлено: 07.04.2024

МЧС Беларуси рассказало о спасении кошек в Бресте и Минском районе. Одно из животных неделю было заточено под полом квартиры.

Один из инцидентов с участием четвероногого питомца произошел в Бресте. Голова кота застряла между бетонным забором и металлическим гаражом, и после безрезультатных попыток помочь прохожие вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС быстро освободили животное, используя специальный инструмент. После напуганный, но свободный представитель кошачьих скрылся.

В Минском районе спасатели пришли на выручку коту, застрявшему между полом и перекрытием в квартире в д. Большевик. Хозяева в течении недели пытались спасти животное самостоятельно, после чего все же решили обратиться к помощи специалистов. Спасатели вскрыли пол при помощи перфоратора и лома и вытащили несчастного из ловушки.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, как сотрудники МЧС поделились трогательным видео спасения застрявшей в металлическом ограждении кошки.

Белорусские спасатели показали, как спасли застрявшую в ограждении кошку