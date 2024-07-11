Эти рёбрышки в меду на гриле станут хитом. Какой соус добавить в маринад?

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Опубликовано: 11.07.2024 17:22 , Обновлено: 11.07.2024

Ничто так не побуждает выбраться на природу, как хорошая погода и приготовленные на углях блюда. Для белорусов такой отдых традиционно сопровождается приготовлением шашлыка либо колбасок на гриле. Однако есть варианты приготовления мясных блюд на открытом воздухе, которые могут запросто составить конкуренцию даже самым любимым рецептам мяса углях. Предлагаем приготовить рёбрышки гриль по-американски. С добавлением мёда, соевого соуса и специй, они гарантированно станут хитом на вашем отдыхе.

Летом приготовленное на углях мясо становится настоящей классикой на отдыхе под открытым небом. Если вы хотите привнести новизны в меню и отойти от надоевших шашлыков и колбасок, то вам определённо стоит обратить внимание на этот рецепт.

Приготовить ребрышки гриль совсем несложно. Все, что вам понадобится - это мясо хорошего качества и тщательно приготовленный маринад, который играет в этом рецепте ключевую роль. Рёбрышки по-американски непременно порадуют своей нежностью, сочностью и вкусом даже самых привередливых гурманов. Как их приготовить?

Рецепт рёбрышек по-американски

Фото иллюстрационное

Ингредиенты (на 2 порции):

500 г свиных ребрышек полосками,

1,5 столовые ложки меда,

1 столовая ложка соевого соуса,

1 чайная ложка соли,

½ чайной ложки острого перца,

плоская чайная ложка гранулированного чеснока,

1 чайная ложка майорана,

½ чайной ложки тимьяна,

перец по вкусу.

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Приготовление:

Ребрышки тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Вы можете замариновать и запечь полоски свиных рёбрышек целиком, а можете нарезать. Если вы предпочитаете второй вариант, то нарежьте их более мелкими кусочками, чтобы их было легче мариновать и готовить на гриле. Приготовьте маринад в миске. Смешайте мёд, соевый соус, соль, перец, острый перец, гранулированный чеснок, майоран и тимьян. Если маринад кажется слишком густым, добавьте немного оливкового масла или лимонного сока. Тщательно смажьте ребрышки маринадом со всех сторон. Поставьте их в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы маринад успел хорошенько впитаться в мясо. Перед приготовлением на гриле достаньте ребрышки из холодильника за час, чтобы они достигли комнатной температуры. Разожгите гриль до высокой температуры. Выложите ребрышки на решётку и обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета. Время жарки может варьироваться в зависимости от толщины ребрышек, поэтому стоит проверить их нежность пальцем. Подавайте готовые ребрышки с любимыми добавками, например, овощами-гриль, запеченным картофелем или салатом из капусты.

Советы по приготовлению рёбрышек по-американски

Вы можете скорректировать маринад, добавив специи, которые нравятся вам больше. Например, сладкий перец, тмин, орегано или чили.

Если хотите придать мясу ещё более насыщенный вкус, то можете добавить в маринад немного копчёной паприки или соуса барбекю.

Во время жарки рёбрышек сбрызгивайте их время от времени маринадом, чтобы они оставались сочными.

Готовые ребрышки можно хранить в холодильнике 2-3 дня.

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