В Беларуси изменят правила проезда по платным дорогам с 1 января 2023 года

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Опубликовано: 15.11.2022 16:17 , Обновлено: 15.11.2022

В пресс-службе Beltoll, оператора платных дорог в Беларуси, сообщили, что с боем часов в 00:00 1 января 2023 года изменится порядок проезда по платным дорогам.

“Водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, имеющие обязательства по оплате, смогут рассчитываться за проезд по платным дорогам только с помощью электронной виньетки”, - сообщили в Beltoll.

Те же, кто сейча полузется бортовыми устройствами, могут сдать оборудование в любом пункте обслуживания клиентов и получить обратно внесенный при его получении депозит и сумму неизрасходованной предоплаты в течение 3 лет с момента совершения ими последней транзакции в системе.

Для всех транспортных средств с максимально допустимой общей массой не более 3,5 тонны с 1 января 2023 года оплата проезда по платным дорогам с использованием ранее полученного бортового устройства производиться не будет.

Электронную виньетку можно приобрести на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год. Ее стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно и оплачивается пользователем в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент оплаты.

Подробнее с новыми условиями можно ознакомиться [link href=“https://www.beltoll.by/news/on-new-terms-of-use-for-light-vehicles-from-1-january” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link].