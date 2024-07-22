"На планёрку собираются" — Под Гродно сняли на видео группу из 500 аистов

🎥 Видео

Опубликовано: 22.07.2024 09:31 , Обновлено: 22.07.2024

На днях в Гродненской области произошло невероятное: на одном из полей собралось более 500 символов Беларуси — аистов. Журналистам удалось снять редкую картину буквально со всех ракурсов. Кроме того, по словам автора видео, похожее он наблюдал и в прошлом году: правда, тогда красноклювых было в два раза меньше, около 200.

В комментариях под роликом белорусы не переставали удивляться увиденному. Одни писали, что аисты “собираются на планёрку”, другие задавались вопросом, “готовы ли роддома”. Третьи же высказали версию, что у птиц явно намечается что-то грандиозное. “Просто так не собираются, значит что-то важное”, — написал под видео один из белорусов.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok видео, на котором показано, как аист в парке поймал клювом воробья и съел его. Некоторые комментаторы удивились случаю, другие же рассказали, что аисты едят также цыплят, утят и даже зайчат.

«Как это теперь развидеть?» — Белоруска показала в TikTok, как аист съел воробья. Комментаторы удивились