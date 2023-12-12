Какие яйца полезнее — магазинные или домашних кур? Эксперты рассказали о преимуществах и рисках

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Опубликовано: 12.12.2023 10:54 , Обновлено: 12.12.2023

Яйца давно и прочно вошли в рацион человека. Их используют в огромном количестве блюд и без них невозможны многие праздники. Чаще всего на наш стол попадают яйца из магазинов. Но так ли они полезны? Есть ли разница между магазинными яйцами и домашними и какие лучше покупать?

Польза и вред куриных яиц

Куриные яйца богаты белками, витаминами и минералами, такими как железо, цинк, витамин D и В12. Они также содержат холин, который является важным питательным веществом для мозга и нервной системы.

По словам врача-терапевта М. Ю. Алексеевой, холин (витамин В4) — это необходимый элемент в механизме образования ацетилхолина. В свою очередь, это вещество обеспечивает человеку хорошую память, эмоциональное настроение, поддержание основных функций центральной нервной системы. Также без витамина В4 невозможна полноценная передача нервных импульсов. Яйца легко усваиваются организмом и отлично подходят для тех, кто придерживается диетического питания.

Однако употребление слишком большого количества яиц может быть вредным для здоровья. Некоторые исследования связывают потребление большого количества яиц с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Согласно результатам исследования американских учёных, опубликованным в медицинском журнале JAMA, два-три яйца в неделю — оптимальный для здоровья вариант. Если есть яйца чаще, это может привести к повышению уровня холестерина в крови, что грозит проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, утверждают учёные.

В среднем в желтке большого яйца содержится приблизительно 185 миллиграмм холестерина. По мнению американских учёных, употребление 300 миллиграмм холестерина в день повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а преждевременной смерти - на 18%.

Употребление 3-4 яиц в неделю, согласно исследованию, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск преждевременной смерти - на 8%.

Если вы хотите включить яйца в свой рацион, рекомендуется употреблять их умеренно и не более одного яйца в день. Также следует убедиться, что яйца свежие и хорошо приготовлены, чтобы избежать заражения сальмонеллой.

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Кроме того, яйца могут содержать бактерии сальмонеллу, которая может вызвать пищевое отравление. По данным Всемирной организации здравоохранения, бактерия Salmonella является одной из четырёх основных причин диарейных болезней во всём мире. Ежегодно в мире ими заболевает 550 миллионов человек.

Большинство случаев заболевания сальмонеллёзом протекает в лёгкой форме. Однако иногда сальмонеллёз может представлять угрозу для жизни.

В качестве профилактической меры ВОЗ рекомендует проводить тщательную тепловую обработку продуктов.

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Почему в крупных магазинах не найти домашние яйца?

Домашние яйца можно купить или непосредственно у владельца куриц, или в небольших магазинах у дома, в которые фермеры поставляют небольшие партии своей продукции. В крупных сетях в продаже есть только яйца с птицефабрик. Причин тому несколько.

Во-первых, в магазинах можно продавать товары, которые не нарушают санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, торгующих продуктами питания. В случае с домашними яйцами это требование не всегда может быть выполнено.

Во-вторых, домашние яйца часто не имеют товарного вида: у них разная форма и цвет, они могут иметь шершавую поверхность.

Чем отличаются магазинные яйца от домашних

Магазинные и домашние яйца отличаются друг от друга по нескольким параметрам:

Условия содержания кур. Куры, которые несут магазинные яйца, обычно содержатся в больших промышленных курятниках, где они живут в тесноте и питаются специальным комбикормом. Домашние куры, как правило, содержатся в более просторных условиях, едят натуральную пищу и имеют возможность свободно передвигаться.

Куры, которые несут магазинные яйца, обычно содержатся в больших промышленных курятниках, где они живут в тесноте и питаются специальным комбикормом. Домашние куры, как правило, содержатся в более просторных условиях, едят натуральную пищу и имеют возможность свободно передвигаться. Качество корма. Комбикорм, который используют для кормления кур, которые несут магазинные яйца, может содержать различные добавки и консерванты. Домашние куры в основном едят натуральную пищу, такую как зерно, трава и овощи.

Комбикорм, который используют для кормления кур, которые несут магазинные яйца, может содержать различные добавки и консерванты. Домашние куры в основном едят натуральную пищу, такую как зерно, трава и овощи. Использование антибиотиков и гормонов. Для получения большей прибыли курицам на птицефабриках дают добавки с гормонами, чтобы они быстрее росли. Кроме того, им дают корма с антибиотиками. В фабричных яйцах могут содержаться остатки антибиотиков и гормонов. В небольших домашних хозяйствах можно изолировать заболевшую курицу без необходимости лечить медикаментами всех птиц.

Для получения большей прибыли курицам на птицефабриках дают добавки с гормонами, чтобы они быстрее росли. Кроме того, им дают корма с антибиотиками. В фабричных яйцах могут содержаться остатки антибиотиков и гормонов. В небольших домашних хозяйствах можно изолировать заболевшую курицу без необходимости лечить медикаментами всех птиц. Безопасность. Фабричные яйца проходят более строгую проверку на сохранность скорлупы и наличие патогенных микроорганизмов. Также они проходят обработку для уничтожения бактерий и микроорганизмов, что делает их безопаснее в плане заражения патогенными микроорганизмами. Фермерские хозяйства не всегда могут обеспечить необходимую проверку яиц на наличие опасных микроорганизмов.

Фабричные яйца проходят более строгую проверку на сохранность скорлупы и наличие патогенных микроорганизмов. Также они проходят обработку для уничтожения бактерий и микроорганизмов, что делает их безопаснее в плане заражения патогенными микроорганизмами. Фермерские хозяйства не всегда могут обеспечить необходимую проверку яиц на наличие опасных микроорганизмов. Свежесть яиц. Магазинные яйца обычно какое-то хранятся в холодильниках на складах и перевозятся на большие расстояния до магазина. Домашние яйца, в свою очередь, могут быть собраны непосредственно перед употреблением и не требуют транспортировки на большие расстояния.

Магазинные яйца обычно какое-то хранятся в холодильниках на складах и перевозятся на большие расстояния до магазина. Домашние яйца, в свою очередь, могут быть собраны непосредственно перед употреблением и не требуют транспортировки на большие расстояния. Содержание питательных веществ. Считается, что домашние яйца содержат немного больше питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, чем магазинные яйца.

Считается, что домашние яйца содержат немного больше питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, чем магазинные яйца. Вкус и качество яиц. Некоторые люди считают, что домашние яйца имеют более насыщенный вкус и более высокое качество, чем магазинные яйца. Однако это зависит от условий содержания кур и качества корма кур.

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Какие яйца полезнее — магазинные или домашние

По мнению автора кулинарного блога Анны Мазманян, между яйцами с птицефабрики и продукции фермерских хозяйств нет никакой разницы в качестве и вкусе.

Фермер Александр Алексеев отмечает, что нельзя однозначно утверждать о большей пользе домашних яиц по сравнению с фабричными. Всё зависит от условий, которые были созданы для кур. Но, по его мнению, у домашних яиц есть ряд преимуществ. В небольших хозяйствах курицы, как правило, не ограничены в получении солнечного света, свежего воздуха, а в их пищу не добавляются кормовые добавки для быстрого наращивания массы. Всё это может сказываться на качестве яиц.

В целом, выбор между магазинными и домашними яйцами зависит от личных предпочтений и потребностей покупателей. Если вы ищете яйца для выпечки или других блюд, то магазинные яйца — оптимальный выбор. Если же вам нужны яйца с более насыщенным вкусом и высоким качеством, то лучше выбрать домашние яйца, но у проверенного продавца.

Опасность покупки домашних яиц

При покупке домашних яиц следует проявлять особое внимание. Анна Мазманян, автор кулинарного блога, не советует покупать домашние яйца у незнакомых продавцов из-за риска сальмонеллёза.

Кроме того, домашние яйца не имеют маркировки. Недобросовестный продавец может продать старые яйца под видом свежих, так как внешне их отличить нельзя.

Проверить владельца кур практически невозможно. В погоне за прибылью он может использовать и стимуляторы роста, и антибиотики. Также нельзя проверить, чем он кормит кур. Если используется комбикорм, такие яйца ничем не будут отличаться от магазинных.

Какие яйца полезнее — белые или коричневые?

Ранее Телеграф писал, что многие белорусы, вероятно, чаще покупают коричневые яйца. Действительно ли они полезнее или они лучше по другим причинам? Эксперты по питанию разрушили мифы о цвете скорлупы. А мы узнали, как выбрать самые свежие яйца прямо в магазине.

Какие яйца полезнее — белые или коричневые? Узнали, как выбрать самые лучшие