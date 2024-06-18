Госкомвоенпром показал испытания белорусского бронетранспортера V-2 от МЗКТ

🎥 Видео

Опубликовано: 18.06.2024 17:01 , Обновлено: 18.06.2024

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси показал на видео испытания бронетранспортера (БТР) V-2, который разработал Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) "в интересах Министерства обороны".

На ролике показали маневры БТР в воде и его возможности по преодолению водной преграды. Как отметили в Telegram-канале Госкомвоенпрома, испытание провели специалисты Вооруженных Сил Беларуси.

В ведомстве рассказали, что опытный образец выдержал испытания, подтвердил характеристики по дрейфу и маневрам в воде.

В Госкомвоенпроме добавили, что этот БТР можно будет увидеть на II Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь – 2024» с 19 по 21 июня в Минске. Кроме того, 3 июля запланировали показ бронетранспортеров на параде в колонне сводного расчета комитета.