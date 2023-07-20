Замаринуйте этот овощ как огурцы — и не пожалеете. Нашли рецепт необычного соленья

Опубликовано: 20.07.2023 10:39 , Обновлено: 20.10.2023

Этот овощ часто кладут в бульон, однако практически никогда не маринуют. А зря. Попробовав такую консервацию, вы наверняка поймете, что она превосходит соленья из огурцов или капусты. Попробуйте приготовить этот деликатес — и не пожалеете.

В последнее время все больше людей начало экспериментировать и закатывать новые овощи. Это очень полезный подход, ведь такие продукты отличаются не только великолепным вкусом, но и сенсационными оздоровительными свойствами. Так что такие кухонные эксперименты стоит проводить — и организм, и вкусовые рецепторы будут вам благодарны.

К слову, маринование различных овощей и фруктов также является популярным методом в Стране восходящего солнца. Японцы хвастаются своими “цукэмоно”. И белорусы не должны отставать. Возможно, вы уже слышали о маринованных кабачках, лимонах, свекле или редисе, но вряд ли вам приходило в голову консервировать… лук-порей.

[info_b]Если вы не выращиваете лук-порей, его можно купить. В Беларуси, на сайте Е-доставки, этот овощ стоит 11,91 рублей за килограмм. Однако на одну закатку вам понадобится лишь 1 лук-порей, который весит примерно 250-350 г. Поэтому вы потратите всего 3-4 рубля, зато получите от блюда много удовольствия. [/info_b]

Маринованный лук-порей – настоящее лакомство, которое придется по вкусу не только любителям солений. Он идеален в салатах, а также в качестве дополнения к блюдам на гриле, пишет портал Pysznosci. Его вкус неописуемый, так что вам остается только засучить рукава и применить рецепт на практике.

Вам понадобятся:

1 молодой лук-порей,

1 лавровый лист,

несколько перцев горошком,

несколько семян горчицы,

несколько зернышек душистого перца,

1 литр воды,

1 столовая ложка соли.

Сперва снимите у лука-порея внешние толстые листья. Затем тщательно промойте овощ, так как внутри может быть много песка.

Вымытый лук-порей нарежьте на кусочки. Вымойте и ошпарьте банку — это основа успешного маринования.

Далее добавьте в 1 литр воды 1 столовую ложку соли. Вскипятите и отставьте в сторону для остывания.

Теперь положите в чистую банку порезанный лук-порей, лавровый лист, перец горошком, специи и горчицу. Залейте все остывшим рассолом.

Плотно закрутите банку и отставьте в сторону для брожения. Маринованный лук-порей будет готов через три дня.

Приятного аппетита.

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