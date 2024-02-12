«Клев отменный!» – Под Гродно рассекретили «очень рыбное место». Но есть опасность

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Опубликовано: 12.02.2024 11:27 , Обновлено: 12.02.2024

Десятки рыбаков в эти дни «оккупировали» небольшую затоку на реке Свислочь – под Гродно, неподалеку от одноименного агрогородка. Это сегодня – место настоящего паломничества любителей зимней рыбалки. Скорее всего, в затоку рыба зашла на зимовку, поэтому рыбаки говорят, что «сейчас клев отменный». Но есть важный нюанс, который просто необходимо учесть.

Люди здесь сидят буквально плечом к плечу, написал портал Newgrodno.by. А сам лед больше похож на какой-то сыр: весь в лунках-дырках. Множество лунок явно снижают прочность льда. Кроме того, так много людей на небольшом пространстве тоже повышает риск оказаться в воде.

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Напомним, что по правилам рыбак запрещено собираться на льду в группы. А бурить лунки можно на расстоянии не меньше, чем 1 метр одна от другой.

Отметим, что несмотря на рыбацкий азарт, важно соблюдать нормы вылова рыбы: не более 5 кг на одного рыболова в сутки.

Ранее Телеграф рассказывал, какое количество крючков можно использовать во время рыбалки зимой и кому именно, когда запрещено ловить на жерлицу, что делать, если рыба попалась «не того размера» – чтобы не схлопотать штраф. Об этих и других сезонных правилах рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

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