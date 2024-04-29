Телескоп "Джеймс Уэбб" показал в деталях, как выглядит туманность "Конская Голова"

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Опубликовано: 29.04.2024 18:32 , Обновлено: 29.04.2024

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самые чёткие на сегодняшний день инфракрасные изображения туманности «Конская Голова» в созвездии Ориона (находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли).

“Конская Голова” — одна из наиболее известных туманностей. Она видна как тёмное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды — Ориона. Туманность состоит из тёплого нейтрального газа, нагретого ультрафиолетовым излучением от молодых массивных звёзд. По мнению астрономов, “Конской Голове” осталось около пяти миллионов лет — затем она распадётся.

Ранее Telegraf.news писал, что космический корабль «Юнона» приблизился к Ио, одному из спутников Юпитера. Эксперты NASA обработали данные, собранные зондом, и создали анимацию, показывающую с высоты птичьего полета одну из гор и озеро остывающей лавы на Ио.

NASA показало видео лавовых пейзажей спутника Юпитера Ио