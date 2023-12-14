Добавьте в фарш 1 чайную ложку "секретного" ингредиента. Он сделает котлеты еще вкуснее

Опубликовано: 14.12.2023 13:11 , Обновлено: 14.12.2023

Котлеты по традиционному рецепту — вкусные сами по себе. Однако предела совершенству нет, поэтому иногда стоит поэкспериментировать, чтобы приблизиться к идеальному результату. Например, только один дополнительный ингредиент усилит вкус мяса и добавит ему пряную нотку. Попробуйте — и вряд ли пожалеете.

Возможно, этот продукт уже есть у вас в холодильнике. На 500 грамм фарша понадобится всего 1 чайная ложка.

Речь идет о… горчице. Хорошо подойдет дижонская (французская). Она придаст каждой котлете неповторимый вкус и сделает их еще более аппетитными. Что еще понадобится?

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

луковица (по желанию) — 1 шт.;

хлеб — 1-2 кусочка;

чеснок — 1 зубчик;

соль;

перец;

любимая зелень;

панировочные сухари (по желанию).

Способ приготовления:

Замочите мякоть хлеба в холодной кипяченой воде (можно даже в вине или смеси вина с водой). Лук мелко порежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости.

В фарш добавьте яйцо, чеснок, хлеб (отжатый от воды), обжаренный лук (если хотите). Приправьте все перцем и зеленью. Добавьте горчицу.

Хорошо вымешайте фарш и отбейте до однородности. Сформируйте котлеты и по желанию обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарьте котлеты на растительном, а лучше на сливочном масле (так они получатся нежнее) с двух сторон. Готово!

[info_b]Такие котлеты можно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, овощами или салатом.[/info_b]

Яйца в фарш добавлять не нужно?

Многие добавляют в фарш яйцо. На так ли оно там нужно? Вообще-то нет. Его можно просто не класть, а можно заменить другим продуктом.

Для этой цели отлично подойдет как манная крупа (для котлет из жирной свинины или говядины со свининой), а также картофельная мука (совсем немного).

Но самой лучшей заменой яйца в котлетах является неприметная, но всеми любимая отварная картошка. Она не изменит вкуса котлет, но отлично повлияет на их структуру – они будут компактными, но при этом сохранят свою нежность и будут сочными.

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