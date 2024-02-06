Появилось видео, как в Вильнюсе пассажирский самолёт промазал мимо посадочной полосы

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 09:25 , Обновлено: 06.02.2024

Чартерный рейс из Милана, на борту которого находились 179 пассажиров и 6 членов экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел в покрытую снегом грязь в субботу, 2 февраля, в литовском аэропорту. Видео посадки попало в Сеть.

Airbus 320, принадлежащий авиаперевозчику Avion Express, при посадке в Вильнюсском аэропорту отклонился вправо, но потом, правда, медленно вернулся на взлетно-посадочную полосу. Представители Вильнюсского аэропорта подтвердили достоверность видео.

На нем видно, что самолет покрыт снежной кашей, но сообщений о погибших или травмах не поступало.

“По первоначальным данным, на борту воздушного судна находилось 179 пассажиров и 6 членов экипажа, летный экипаж проинформировал руководство аэропорта о том, что никто не пострадал, и воздушное судно направилось к стоянке, где пассажиры высадились”, - написали в аэропорту Вильнюса в своем Facebook после инцидента.