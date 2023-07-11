Какие яйца полезнее — белые или коричневые? Узнали, как выбрать самые лучшие

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Опубликовано: 11.07.2023 10:02 , Обновлено: 06.09.2023

Какие яйца выбрать — коричневые или белые? Многие белорусы, вероятно, чаще покупают первые. Действительно ли они полезнее или они лучше по другим причинам? Эксперты по питанию разрушили мифы о цвете скорлупы. А мы узнали, как выбрать самые свежие яйца прямо в магазине.

В чем разница между коричневыми и белыми яйцами?

Большая часть покупателей по всему миру предпочитает яйца с коричневой скорлупой. Существует мнение, что темный цвет гарантирует большую пищевую ценность и более «натуральное» происхождение, т.е. не промышленное. Между тем цвет скорлупы связан только с породой курицы, а точнее с ее оперением.

«Коричневые яйца несут куры с красными или коричневыми перьями, а белые яйца - куры с белыми перьями. Вы также можете обратить внимание на цвет ушей (внешнего уха) этих птиц. Он совпадает с цветом перьев - у кур с белыми перьями белые и уши. Коричневые перья ассоциируются с красными ушами», — объяснила диетолог Кристал Скотт из Top Nutrition Coaching.

[info_b]Как рассказали эксперты InformatorDrobiarski, «цвет оболочки определяется пигментами, образующимися в ходе процессов, связанных с превращением гемоглобина крови. Он зависит от относительных пропорций различных порфириновых пигментов, откладывающихся в ней. Основным пигментом в коричневой скорлупе является протопорфирин IX».[/info_b]

Куры средиземноморского происхождения с белыми перьями, такие как порода Леггорн, среди прочих, несут белые яйца.

Курица породы Леггорн

“Красные” куры пород Роза или Род-Айленд Ред несут коричневые яйца.

Куры породы Род-Айленд Ред

«Цвет яиц кур может варьироваться от белого до коричневого и пятнистого. Некоторые породы даже несут бледно-голубые или сине-зеленые яйца», — отметила Меган Хилберт, диетолог компании Top Nutrition Coaching.

Действительно ли белые яйца менее качественными, чем коричневые?

По словам Хилберт, многие потребители считают коричневые яйца более свежими и натуральными. По ее словам, некоторые даже полагают, что белые яйца искусственно отбеливают, что делает их более обработанными и измененными благодаря химическим веществам.

Ни один из этих мифов не соответствует действительности. Цвет скорлупы не имеет никакого отношения к питательной ценности яйца, утверждают эксперты.

Независимо от того, белое яйцо или коричневое, внутри него содержатся белки, жиры, фосфолипиды, витамины A, B, E, D, K и другое.

Если вы хотите покупать более полезные яйца, то следует обращать внимание не на цвет скорлупы, а на рацион и условия жизни кур.

Почему коричневые яйца дороже белых?

С точки зрения качества и питательной ценности цены на белые и коричневые яйца не должны отличаться. Однако последние, как правило, стоят дороже. Почему так происходит?

«Причина, по которой коричневые яйца зачастую дороже белых, заключается в том, что породы кур, несущих коричневые яйца, более крупные. Им требуется больше корма, места и ухода, чем породам, несущим белые яйца», — пояснила диетолог Кристал Скотт.

Куры коричнево-красной породы производят несколько более крупные яйца и несут их дольше.

«Это объясняется тем, что во время формирования яйца требуется дополнительный процесс, чтобы скорлупа “покрылась” коричневым внешним слоем», — добавила Хилберт. Куры, несущие коричневые яйца, также имеют тенденцию откладывать меньшее количество яиц.

Все это приводит к тому, что содержание коричневых кур обходится дороже, что отражается на цене яиц.

Как понять, что яйца свежие прямо в магазине? Нужно сделать одно движение

Многие знают, как проверить, свежие ли яйца, окунув их дома в воду. Но как узнать об этом прямо в магазине, до покупки? Есть невероятный и простой способ. Вам нужно сделать всего лишь одно движение.

Хотя в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности яиц и сам внешний вид. Это позволит вам оценить, пригодны ли они к употреблению.

Но есть еще один способ:

Как понять, что яйца свежие прямо в магазине? Нужно сделать одно движение