Из чего делают магазинные наггетсы на самом деле? Вот как приготовить полезные и вкусные самостоятельно

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Опубликовано: 30.01.2024 11:42 , Обновлено: 25.04.2025

Куриные наггетсы – популярный фастфуд, который любят и дети, и взрослые за нежное мясо с румяной корочкой снаружи. Но и дома многие держат на всякий случай замороженные наггетсы, чтобы было что приготовить на скорую руку. Но безопасны ли эти магазинные полуфабрикаты? Узнали, что в составе готовых замороженных наггетсов и как самостоятельно приготовить вкусное и полезное блюдо из курицы в панировке.

Откуда к нам пришли наггетсы?

Удивительно, но наггетсы придумал не повар, а американский учёный Роберт Бейкер в 1950 году. Он был профессором факультета пищевых технологий американского университета Корнелл и занимался созданием рецепта куриного филе в идеальной корочке — хрустящей и крепкой. Бейкер опубликовал научную работу о наггетсах, но созданный им рецепт почему-то не запатентовал.

Помимо самого рецепта кусочков курятины в корочке, Бейкер подарил миру и способ приготовления наггетсов таким образом, чтобы их можно было замораживать и готовить без потери хрустящей панировки.

Изобретение наггетсов Робертом Бейкером было действительно значимым событием в истории кулинарии. Его рецепт стал основой для создания популярного во всём мире блюда.

Сегодня наггетсы готовят не только из курицы, но и из других видов мяса, а также из овощей и морепродуктов. Они стали неотъемлемой частью меню многих ресторанов и домашних кухонь.

Из чего делают магазинные наггетсы?

По оригинальному рецепту Роберта Бейкера наггетсы делают из куриного филе, которое нарезают на небольшие кусочки, обваливают в панировке и обжаривают во фритюре.

Панировка обычно состоит из смеси муки, яиц и сухарей. Мука используется для обваливания кусочков курицы, чтобы они лучше держали форму и не разваливались при жарке. Яйца служат связующим элементом, помогая панировке лучше прилипнуть к мясу. Сухари добавляют текстуру и хрустящую корочку.

Состав магазинных наггетсов может варьироваться в зависимости от производителя. Некоторые могут добавлять различные специи и приправы в панировку для придания дополнительного вкуса. Очень часто в состав магазинных наггетсов входят консерванты и другие добавки для увеличения срока годности продукта.

Согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Medicine, в наггетсах из двух американских сетей быстрого питания половину составлял жир, а остальное — кожа, кости, нервная и соединительная ткань.

Важно помнить, что наггетсы — это продукт быстрого питания, и его регулярное употребление может быть вредным для здоровья из-за высокого содержания жиров и соли. Сами по себе наггетсы даже полезны. Они содержат нужные и детям, и взрослым элементы, такие как белок, кальций, жир. Вредными наггетсы делают хлебная панировка, масло, в котором их обжаривают, и консерванты.

Частое употребление наггетсов из фастфуда может привести к проблемам со здоровьем, и в первую очередь — к избыточной массе тела. Согласно ВОЗ, каждый третий ребёнок в Евразийском регионе страдает от ожирения.

Как делают наггетсы?

Сначала мясо нарезают на ровные кусочки при помощи автоматических ножей или методом обвалки, при котором мягкие части сырья проталкивают через сетку, получая в результате мясную пасту. Затем из неё формируют кусочки нужной формы. Затем будущие наггетсы панируются во вращающемся барабане. После кусочки обжариваются в масле, упаковываются и замораживаются.

Скриншот из видео НТВ "Из чего на самом деле сделаны наггетсы"

Есть ли в магазинных наггетсах опасные вещества?

Как и в случае с любым продуктом, который создается в промышленных масштабах, в наггетсах из магазина есть некоторые потенциальные опасности.

Какие добавки могут быть в готовых наггетсах:

Антибиотики. Курица, которую чаще всего использует как сырьё для приготовления наггетсов, может быть обработана антибиотиками. Это делается для предотвращения болезней у птицы, но может привести к развитию устойчивости к антибиотикам у людей, которые часто едят продукты из такой курятины.

Глутамат натрия (Е621). Многие производители добавляют глутамат натрия в наггетсы, чтобы улучшить их вкус. Однако есть мнение, что глутамат натрия может вызывать головные боли, тошноту и другие проблемы со здоровьем.

Трансжиры. Они могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам ВОЗ, из-за потребления трансжиров по всему миру ежегодно умирает около полумиллиона человек. После того как многие страны ограничили их использование или полностью запретили, в этих государствах снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Консерванты и стабилизаторы. Все магазинные наггетсы в силу особенностей производства, содержат консерванты, которые продлевают срок их годности. Но некоторые из них могут вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением. Среди консервантов может встретиться: дигидронитрат натрия (Е250), диоксид серы (Е220), нитрит натрия (Е251), бензоат натрия (Е211), карбонат натрия (Е500), крахмал (Е1442) и глицерин (Е422). Все они разрешены к применению, но большая часть консервантов является аллергеном.

Сахар и сахароза. Как и многие субпродукты, наггетсы содержат большое количество сахара, что может привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет.

Это только некоторые из добавок и консервантов, которые могут быть в магазинных наггетсах. Они улучшают качество и безопасность продукта, но также могут иметь потенциальные риски для здоровья человека. Поэтому важно читать этикетки и выбирать продукты, которые содержат минимальное количество добавок и консервантов.

Например, в наггетсах бренда «Мираторг», которые продают в Беларуси, есть несколько видов стабилизаторов и антиокислитель Е300.

Скриншот с сайта E-dostavka

Антиокислители, загустители и консерванты присутствуют в наггетсах производства агрокомбината «Дзержинский», «Серволюкс» и «Горячая штучка».

Меньше всего консервантов в наггетсах бренда «Шеф-онлайн» — производитель указал наличие лишь сорбата калия, бензоата натрия и антислеживающего агента.

Скриншот с сайта E-dostavka

Простой и полезный рецепт домашних наггетсов

В куриных наггетсах из магазина или ближайшего фастфуда прекрасно всё, кроме добавок и процесса приготовления с использованием большого количества масла и хлебной панировки. Но не стоит отказываться от вкусной курочки — можно приготовить ее самостоятельно, сведя к минимуму вредные добавки.

Ингредиенты:

1 куриное филе;

⅔ стакана муки или панировочных сухарей;

1 яйцо;

½ чайной ложки паприки;

½ чайной ложки сушёного чеснока;

¼ чайной ложки горчичного порошка;

1 чайная ложка вустерского соуса;

соль по вкусу.

При необходимости специи можно заменить на подходящие по вкусу аналоги.

Приготовление

Очистите мясо от плёнок и нарежьте продолговатыми кусочками толщиной не более 3 сантиметров.

Соедините муку со специями, а яйцо взбейте с солью и вустерским соусом.

Окуните кусочки мяса в яйцо, и затем обваляйте в муке.

Выложите курятину в панировке на покрытый фольгой и пергаментом противень. Не забудьте предварительно смазать его небольшим количеством масла.

Выпекайте наггетсы при температуре 200 градусов 15 –20 минут (время приготовления зависит от размера кусочков и мощности духовки). В середине приготовления курятину нужно перевернуть, чтобы получилась равномерная корочка.

Советы для любителей наггетсов

Если хочется наггетсов пожирнее и сочнее, лучше использовать бёдра курицы.

Приготовить наггетсы можно и из индейки.

Для придания мясу больше сочности его можно предварительно замариновать.

Более хрустящие наггетсы получаются с панировкой из кукурузной муки.

В качестве гарнира к наггетсам идеально подходит рис и картофель.

Домашние наггетсы — великолепные полуфабрикаты, которые несложно сделать, удобно хранить в морозильной камере и быстро готовить.

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