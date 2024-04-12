Учёные назвали самый полезный сыр в мире. Почему его можно есть даже "сердечникам"?

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Опубликовано: 12.04.2024 12:36 , Обновлено: 12.04.2024

Сыр — уникальный молочный продукт, которые многие исключают из рациона по причине высокой калорийности и наличия соли. Иногда это оправданно: для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы некоторые сорта лучше не употреблять. Однако учёные всё-таки нашли сыр, который не только не навредит, но и укрепит здоровье вашего сердца.

И сыр этот — моцарелла. Врачи утверждают, что он не перенасыщен натрием и жирами, а потому может по праву занимать место в вашем холодильнике. При условии, что не будете есть его килограммами.

“Моцарелла служит хорошим источником белка, кальция и пробиотиков, которые приносят пользу кишечнику и иммунитету человека. Кроме того, свежий сыр этого сорта содержит гораздо меньше насыщенных жиров и соли, чем все остальные”, — рассказал доктор медицинских наук Ченг Хан Чен.

При этом врач подчеркнул, что в разных видах моцареллы количество натрия может отличаться, поэтому перед покупкой обязательно нужно читать этикетку. Дело в том, что избыток соли повышает артериальное давление, пишет издание Parade.

Итальянский сыр "Моцарелла"

Являясь источником биотина, моцарелла помогает справиться с его возможным дефицитом у беременных женщин, укрепляет ногти и снижает уровень глюкозы в крови у диабетиков. Рибофлавин, который содержится в сыре, борется с приступами мигрени и анемией, обладая к тому же явно выраженными антиоксидантными свойствами. А фосфор в моцарелле необходим для оптимального пищеварения, правильного функционирования почек и эффективной работы мозга.

Ранее Telegraf.news писал, что этот обычный и знакомый всем овощ содержит массу витаминов и минералов, за которые ваш организм скажет спасибо. Кроме того, учёные доказали, что если принимать его в пищу каждый день, это существенно снизит риск возникновения рака и гипертонии.

От гипертонии до рака. Ешьте этот дешёвый овощ каждый день, чтобы свести риски к минимуму