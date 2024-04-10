От гипертонии до рака. Ешьте этот дешёвый овощ каждый день, чтобы свести риски к минимуму

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Опубликовано: 10.04.2024 14:24 , Обновлено: 10.04.2024

Этот обычный и знакомый всем овощ содержит массу витаминов и минералов, за которые ваш организм скажет спасибо. Кроме того, учёные доказали, что если принимать его в пищу каждый день, это существенно снизит риск возникновения рака и гипертонии.

И овощ этот — морковь.

Вот 5 причин , почему его стоит включить в свой ежедневный рацион.

Снижение уровня холестерина. Высокий уровень холестерина в крови является значительным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление моркови способствует снижению как общего холестерина, так и называемого в народе “плохого”. Овощ поможет вам укрепить сердце и кровеносные сосуды. Снижение риска развития рака. Исследования показывают, что питание, богатое каротиноидами, играет ключевую роль в снижении риска развития различных форм рака. Речь идёт об онкологических заболеваниях простаты, толстой кишки, желудка и молочной железы. Похудение. Не секрет, что морковь является низкокалорийным продуктом. Она способствует усилению чувства сытости, что, в свою очередь, может привести к снижению общего потребления калорий. Другими словами, морковь даёт сытость без лишних килограммов на весах, пишет издание o2.pl. Снижение артериального давления. Бета-каротин, калий и клетчатка являются важной частью здорового питания, которое помогает регулировать артериальное давление. Калий улучшает тонус сосудов, а клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, что способствует благотворному влиянию на кровяное давление. Улучшение здоровья глаз. Дефицит витамина А является одним из факторов риска развития так называемой ночной слепоты. Потребление моркови, которая является источником витамина А и каротиноидов, может способствовать улучшению зрительных функций, включая адаптацию глаз к тёмному времени суток.

[info_b]При выборе моркови придерживайтесь следующих правил: выбирайте твердые и яркие корнеплоды, избегайте моркови с пятнами, трещинами или слишком большим количеством корней.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и ежегодно уносят около 18 миллионов жизней. К ним относятся инсульт, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Поэтому, если заметить тревожные признаки до того, как станет слишком поздно, это может спасти жизнь. На какие симптомы на ногах стоит обратить внимание?

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