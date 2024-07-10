"Когда работа - огонь" - Минобороны Беларуси показало "горячие кадры" запуска снарядов из "Урагана"

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2024 22:18 , Обновлено: 10.07.2024

Министерство обороны Беларуси опубликовало в своем Telegram-канале ролик, на котором показали работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

“Когда работа - огонь”, - отметили в подписи к видео. На кадрах представили подготовку бойцами снарядов для “Урагана”, собственно, сами запуски, а также маневры РСЗО в поле и на лесной местности.

Вероятно, на ролике от телекомпании “ВоенТВ” - модернизированная РСЗО “Ураган-М”, которую приняла на вооружение белорусская армия в декабре 2022 года. Усовершенствованием “Урагана” занималось предприятие “Волатавто”.

Так, систему создали на базе полноприводного грузовика повышенной проходимости МАЗ-631705 . Это позволило увеличить скорость “Урагана” на дорогах с твердым покрытием.

РСЗО оснащена пакетом из 16 пусковых труб для 220-миллиметровых снарядов, а также спутниковой навигацией. Чтобы перезарядить все трубы, понадобится от 14 до 31 минуты.