«А это где?» - Видео «плывущих по облакам» белорусов собрало сотни тысяч просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 18.06.2024 09:02 , Обновлено: 18.06.2024

В соцсети TikTok выложили видео туристической группы, которая на катере словно "плывёт по облакам" - завораживающий пейзаж с водной гладью, в которой, как в зеркале, отражается летнее небо с облаками и сливается в сплошную картинку, покорил интернет-пользователей. Короткий ролик за два дня набрал почти 300 тыс. просмотров и сотни комментариев, главные из которых - "а это где?" и сколько стоит такой тур "по облакам".

“Восхитительное” видео в своём аккаунте опубликовали организаторы авторских туров по Беларуси andystour.by. Кто-то решил, что видео снято с дирижабля, кто-то - что это “аттракцион иллюзий”. Однако авторы ролика заверили - это самая что ни на есть “натурная съёмка”, а на кадрах - красоты Освейского озера в в Верхнедвинском районе Витебской области. Именно там находится остров Ду, известный как самый большой остров в Беларуси, который к тому же некогда был обитаемым - на северо-западном берегу острова располагалась деревня Остров. Именно туда и держали путь туристы.

Комментаторы под видео не скрывали своего восхищения от увиденных пейзажей.

“Люди с их изобретательностью никогда не превзойдут в творчестве Бога.. Захватывающе красиво”, - написала одна из зрительниц.

“Вау, эффект! Балдёж! Это круче чем в”Титанике”, - поддержала её другая.

Сколько стоит такая “прогулка по облакам”?

Впрочем, нашлись и те, кто внёс свою “ложку дёгтя” в комментариях и намекнул на высокие цены на туры на “волшебны остров”.

“Жаль, что не каждый белорус может позволить себе такой полет…” - написала одна из зрительниц.

Мы изучили программу тура на остров Ду данного организатора и оказалось, что в июне стоимость тура, включающего в себя помимо экскурсии на катере по Освейскому озеру от руководителя заказника также пятикилометровую прогулку по экотропе, наблюдение за дикими животными со смотровой вышки на острове, а также посещение местечка Сарья с его достопримечательностями, составляла 175 рублей .