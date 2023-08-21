Нужно мыть яйца или нет? Разобрались, когда риск заболеть сальмонеллёзом выше

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Опубликовано: 21.08.2023 07:00 , Обновлено: 06.09.2023

У каждого, наверняка, хотя бы раз возникал вопрос: нужно мыть яйца перед готовкой или нет. Одни считают, что это необязательно, ведь скорлупа защищает продукт. Другие же настаивают на тщательной обработке, чтобы избежать возможных инфекций. Узнали, действительно ли нужно мыть яйца перед использованием, и в каком случае риск заболеть сальмонеллезом намного выше.

Что такое сальмонелла и сальмонеллёз?

Яйца могут содержать бактерии, микробы и другие загрязняющие вещества.

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией сальмонеллой. Эта бактерия может находиться в кишечнике птицы и передаваться через яйца. Поэтому, если яйца были заражены сальмонеллой, то они могут стать источником инфекции. Однако, шансы заражения сальмонеллезом ниже, если яйца были правильно хранены и приготовлены.

Как пишут на сайте одной из белорусских поликлиник, острое инфекционное заболевание сальмонеллез «протекает бурно».

Примерно через сутки после попадания микробов в организм появляются:

боль в животе;

тошнота;

рвота;

понос;

повышается температура до 37,5-38 градусов, а иногда и до 39-40 градусов.

Кроме того, поражаются сердечно-сосудистая система, печень и другие органы, появляются судороги, учащается сердцебиение, падает артериальное давление.

Моем яйца или нет?

К счастью, оболочка, то есть скорлупа, является эффективным барьером против бактерий и микробов и защищает белок и желток.

Казалось бы, в такой ситуации мудрым решением будет помыть яйца после покупки и убрать их чистыми в холодильник. На самом деле, это не так.

Эксперты предостерегают людей от мытья яиц, поскольку мы не только удаляем из них загрязнения, но и повреждаем естественную оболочку, которая дополнительно защищает скорлупу. После ее разрушения бактерии могут легче проникнуть внутрь яйца и привести к заражению.

По словам специалистов, мытье яиц также сокращает срок их свежести.

Что же делать? Храните яйца в отдельном контейнере, чтобы скорлупа не соприкасалась с другими продуктами и не касалась непосредственно полок в холодильнике. И не забывайте мыть руки теплой мыльной водой, если вы ранее держали в них яйца.

Значит ли это, что яйца мыть все-таки не нужно? Не совсем так.

На самом деле яйца не следует мыть, если вы не собираетесь использовать их немедленно. До этого момента лучше оставить их без контакта с водой. Мытьё яиц заранее может привести к тому, что вода проникнет внутрь скорлупы, что может увеличить риск попадания бактерий внутрь

В качестве альтернативы можно использовать тряпку или бумагу, чтобы аккуратно удалить крупные частицы грязи с поверхности скорлупы.

Мыть яйца нужно перед приготовлением яичницы-глазуньи, потому как сальмонеллы могут попасть в само яйцо и сохраниться в слабо прожаренном желтке и белке.

А вот если яйца варятся всмятку или вкрутую, мыть их предварительно не нужно. Высокая температура инактивирует опасность. Хотя эксперты советуют варить “не менее 15 минут”.

Инфографика: 34poliklinika.by

А что с сырыми яйцами?

Употребление яиц в сыром виде является спорным и представляет собой риск заражения сальмонеллой. Некоторые врачи вообще не рекомендуют это делать.

Чтобы свести риск к минимуму, необходимо предварительно ошпарить яичную скорлупу в кипятке. Например, польский Минздрав посоветовал замачивать их в кипятке на две-три минуты, затем слить воду и промыть проточной водой.

К слову, очень важная вещь, о которой многие забывают, — мытье рук перед приготовлением пищи . Исследования показывают, что почти 65% потребителей не делают этого. Опасность представляет также размещение немытых яиц рядом с другими продуктами или на поверхностях, на которые впоследствии кладутся фрукты или хлеб.

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