Вкрутую или всмятку? Эксперты рассказали, как лучше варить яйца

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Опубликовано: 24.01.2024 12:39 , Обновлено: 24.01.2024

Яйца богаты белком и целым рядом питательных веществ, к тому же они вкусны. Кроме того, их можно подавать в самых разных вариантах, так что они быстро не надоедают. Однако польза яиц для здоровья зависит от способа приготовления. Мы часто варим яйца, но в какой форме лучше - вкрутую или всмятку?

Чем полезны вареные яйца?

Яйца вкусны, сытны и являются кладезем питательных веществ. В одном яйце содержится в среднем 72 калории, 6 г белка, 5 г жира, а также железо, кальций, натрий, витамины A и D и омега-3 кислоты. Кроме того, в нем есть лютеин и зеаксантин - каротиноиды, которые поддерживают зрение, в том числе снижают риск развития макулярной дегенерации.

Употребление вареных яиц предпочтительнее, чем сырых, по нескольким причинам. Сам процесс нагревания делает белки и биотин, содержащиеся в яйце, более легкими для усвоения организмом.

Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что организм способен усвоить до 91% белка из вареных яиц, в то время как из сырых - только 51%. Кроме того, термическая обработка при высоких температурах уничтожает вредные бактерии, вызывающие сальмонеллез, которые могут содержаться в яйцах.

Влейте яйца в формочки для льда. Как это поможет сэкономить?

Есть ли преимущество у вареных яиц перед жареными?

Как мы писали выше, термическая обработка полезна для яиц. Но может ли варка быть полезнее жарки и других вариантов? Оказывается, многие методы могут снизить пользу от употребления яиц. Жарка предполагает использование жира, а для приготовления классического омлета мы, как правило, используем растительное или сливочное масло.

Кроме того, когда мы добавляем другие добавки, например, колбасу или бекон, это увеличивает калорийность блюда и содержание насыщенных жиров. А еще яйца легко пережарить, что может негативно сказаться на их питательности.

Вкрутую или всмятку?

С точки зрения приготовления единственная разница между яйцами всмятку и вкрутую – это время. Яйца всмятку готовятся не более 7 минут, а яйца вкрутую — около 8-10 минут.

Яйца, сваренные вкрутую, обеспечивают большую уверенность в уничтожении бактерий сальмонеллы, но длительное пребывание при высоких температурах также может повлиять на некоторые питательные вещества. По данным Eat This, Not That со ссылкой на исследования, при варке вкрутую яйца теряют часть антиоксидантных свойств, обеспечиваемых каротиноидами.

Это говорит о преимуществе яиц, сваренных всмятку. Употребление продукта, приготовленным таким способом, сохраняет все ценные ингредиенты и благотворно влияет на их усвоение.

Яйца могут быть ценной частью здорового питания, но не стоит есть их слишком много, поскольку они также являются источником холестерина. Здоровые люди не должны съедать более 1-2 яиц в день. Однако лучше не превышать 10 яиц в неделю.

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Ранее Телеграф писал, что яйца давно и прочно вошли в рацион человека. Их используют в огромном количестве блюд и без них невозможны многие праздники. Чаще всего на наш стол попадают яйца из магазинов. Но так ли они полезны? Есть ли разница между магазинными яйцами и домашними и какие лучше покупать?

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