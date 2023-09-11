Как вернуть кухонным полотенцам магазинный вид за 0 копеек? Замочите их в этом

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Опубликовано: 11.09.2023 11:26 , Обновлено: 10.09.2023

Кухонные полотенца есть в каждом доме. Они удобны для ежедневной уборки или захвата горячей посуды, но из-за частого использования быстро пачкаются и покрываются трудновыводимыми пятнами, например, от жира. Вместо того чтобы выбрасывать их и покупать новые, стоит попробовать домашний способ, после которого они будут выглядеть как новенькие.

Жирные пятна бывает трудно вывести, и простой стирки кухонных полотенец или тряпок может быть недостаточно. Иногда они настолько сильные, что приходится прибегать к более радикальным мерам. Как сделать так, чтобы ткани выглядели как новые?

Вам не понадобиться тратить деньги, ведь наверняка все необходимое уже есть у вас на кухне.

Приготовьте миску и кубик льда

Один из способов вывести сильные пятна с кухонных полотенец — замочить их в холодной воде.

Налейте воду в миску, добавьте кубики льда и положите туда тряпки на несколько часов. Затем положите их в миску с горячей водой и растворенным в ней моющим средством и подержите не менее 15 минут.

Ледяная вода должна удалить даже самые сильные загрязнения. В завершение прополощите ткани водой, и они станут как новенькие.

Прокипятите кухонные полотенца в этом растворе

Также многие советуют прокипятить кухонные полотенца. Как сделать это правильно?

Достаньте большую кастрюлю, налейте в нее 2 л воды, добавьте жидкость для мытья посуды и полчашки пищевой соды. Затем бросьте туда ткани и кипятите около 20 минут. Вода наверняка станет черной или темно-серой.

[info_b]Даже если вдруг у вас нет необходимых ингредиентов, стоят они недорого. Например, самую дешевую жидкость для мытья посуды можно купить, например, за 2,55 белорусских рубля, а пищевую соду вообще за 1,45 BYN.[/info_b]

После кипячения закиньте полотенца в стиральную машину и поставьте ее на основную программу. Ткани должны восстановить свой цвет и стать такими же чистыми, как при покупке. Благодаря кипячению исчезнет и неприятный запах.

Зачем класть канцелярский зажим у кухонной мойки?

Как ранее писал Телеграф, бывает, что предметы, у которых, казалось бы, нет широкого применения, действительно пригождаются во многих неожиданных ситуациях. Так обстоит дело, например, с дешевым канцелярским зажимом. Оказывается, он поможет не только скрепить большое количество бумаги, но и пригодится на кухне. Причем, речь идет не о зажиме пакетов или специй, а о более нестандартном применении.

Зачем класть канцелярский зажим у кухонной мойки? Сразу решит ужасную проблему