Эти 7 овощей с любого белорусского огорода очистят сосуды. Как помогут победить атеросклероз?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.09.2023 11:11 , Обновлено: 29.06.2024

Атеросклероз является наиболее распространенной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Закупорка артерий во многих странах является причиной более половины всех смертей. Правильная диета, чтобы избежать и даже предотвратить болезнь, один из самых действенных способов избежать последствий. Вы удивитесь, узнав, что популярные овощи, которые растят почти на каждом огороде в Беларуси, могут без лишних трат войти в правильный рацион.

[info_b]Атеросклероз возникает, когда жировые отложения накапливаются вдоль стенок артерий, вызывая их сужение и, как следствие, влияя на кровообращение в сердце и других областях тела. Сужение вен и артерий может привести к самым разным заболеваниям, включая эректильную дисфункцию, высокое кровяное давление и проблемы с сердцем.

Для снижения риска закупорки артерий очень важно бросить курить, похудеть и больше двигаться в течение дня, а также правильно питаться. Это подтверждается исследованием, опубликованным в 2014 году в журнале Clinical Medicine Insights.Cardiology, которое показало, что соблюдение диеты, богатой определенными продуктами, такими как овощи, фрукты и рыба, снижает риск атеросклероза и болезней сердца. Какие овощи очищают вены и артерии?[/info_b]

Фасоль

Одним из овощей, известных своей пользой для здоровья сердца, является фасоль. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в научном журнале Nutrients, употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, таких как бобы, необходимо для предотвращения атеросклероза.

Более того, многие другие исследования, например, опубликованные в 2011 году в журнале «Питание, обмен веществ и сердечно-сосудистые заболевания», показали, что употребление в пищу бобов является отличным способом контролировать уровень холестерина, тем самым снижая риск закупорки артерий. Исследования также показали, что диета, богатая бобами, может снизить кровяное давление, улучшить функцию артерий и снизить риск развития диабета 2 типа. Все эти эффекты могут снизить риск развития атеросклероза.

Новость Телеграф

Томаты

Фото иллюстрационное

Еще один овощ, очищающий вены и артерии, – это… помидор. Особенно приготовленный, в том числе в виде томатного соуса, являются отличным источником ликопина, мощного растительного соединения, отвечающего за красный цвет томатов, и связанного с увеличением «хорошего» холестерина ЛПВП.

Исследование 2013 года, опубликованное в журнале «Диабет, метаболический синдром и ожирение: цели и терапия», показало, что употребление томатных продуктов, богатых ликопином, может помочь уменьшить воспаление, повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего) и снизить риск сердечных заболеваний.

Новость Телеграф

Сюда следует добавить, что при приготовлении, например, томатного соуса, в него стоит добавлять оливковое масло. Почему? По результатам исследования (опубликовано в 2016 году в журнале «Nutrients»), проведенного с участием 40 человек, выяснилось, что употребление томатного соуса с оливковым маслом оказало наибольшее влияние на снижение молекул адгезии и воспалительных белков по сравнению с сырыми помидорами и простым томатным соусом. Однако все томатные препараты повышали уровень холестерина ЛПВП (хороший) и снижали общий уровень холестерина.

Чеснок

Если мы хотим очистить вены и артерии, также стоит попробовать чеснок. Одно исследование, опубликованное в том же году в научном журнале «Журнал питания», показало, что чеснок может снизить кровяное давление и уровень холестерина. В результате чеснок может не только очистить артерии и вены, но и снизить риск гипертонии или высокого кровяного давления, которые приводят к закупорке артерий.

Также было показано, что чеснок улучшает уровень С-реактивного белка (СРБ) и кальцификацию коронарных артерий. СРБ связан с воспалениями в нашем организме. Кальцификация коронарных артерий связана с количеством накопления атеросклеротических бляшек в наших артериях. Снижение этих значений указывает на то, что чеснок может снизить риск развития атеросклероза.

Новость Телеграф

Лук

Dutch farmland with field of growing onions

Однако не только чеснок обладает такими замечательными свойствами: исследователи заметили, что диета, богатая луком, также может защитить наши артерии. Это было продемонстрировано, в частности, в исследовании, опубликованном в 2017 году в Журнале Американской кардиологической ассоциации, в котором приняли участие 1226 женщин в возрасте 70 лет и старше.

Само исследование проводилось в течение 15 лет и показало, что употребление овощей, таких как лук, связано с более низким риском смерти, связанной с атеросклеротическим заболеванием. Более того, лук содержит соединения серы, которые, по мнению ученых, могут предотвратить воспаление кровеносных сосудов, ингибировать слипание тромбоцитов и повысить доступность оксида азота.

Что будет с кожей лица, если натирать ее луком?

Свекла

Еще один овощ, очищающий вены и артерии, — свекла. По мнению экспертов, свекла и свекольный сок являются одними из лучших источников полезных пищевых нитратов, которые в крови превращаются в оксид азота. Согласно исследованиям, опубликованным в 2013 году в Британском журнале клинической фармакологии, он расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, что снижает кровяное давление и помогает предотвратить повреждение стенок артерий, которое может сделать их более восприимчивыми к сужению и образованию бляшек».

Кроме того, свекла богата антиоксидантами, такими как витамины С и А, а также источниками клетчатки, калия и магния , которые могут помочь снизить ЛПНП и кровяное давление.

Что приготовить из свеклы, кроме борща? Нашли необычные, но простые рецепты из Италии, США и Германии

Картофель, но не всякий

Фото иллюстрационное

Супер популярный среди белорусов картофель — это овощ, полный питательных веществ, таких как витамин С, который может бороться со свободными радикалами. Белый картофель также может уменьшить воспаление. Картошка также богата клетчаткой и калием. Исследования, опубликованные в 2016 году в «Журнале науки о продовольствии и сельском хозяйстве», подтверждают, что белый картофель положительно влияет на уровень холестерина и кровяное давление.

Сладкий картофель, напротив, богат витаминами А, С и Е , клетчаткой, белком и калием. Сравнительно недавно опубликованное (потому что в 2022 году) исследование в научном журнале «Foods» указывает на то, что сладкий картофель помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

Новость Телеграф

Брокколи и капуста

Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году в «Международном журнале молекулярных наук», брокколи содержит множество питательных веществ, в частности кверцетин, флавоноид и антиоксидант. По мнению исследователей, кверцетин может снизить воспаление, окисление ЛПНП и уровень ЛПНП в крови.

Брокколи и другая листовая зелень, такая как капуста и бок-чой, считаются одними из лучших овощей для очищения вен и артерий. Более того, они являются отличным источником кальция и фолиевой кислоты, которые помогают вам оставаться здоровыми

Новость Телеграф