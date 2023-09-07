Эти 7 овощей с любого белорусского огорода очистят сосуды. Как помогут победить атеросклероз?
Атеросклероз является наиболее распространенной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Закупорка артерий во многих странах является причиной более половины всех смертей. Правильная диета, чтобы избежать и даже предотвратить болезнь, один из самых действенных способов избежать последствий. Вы удивитесь, узнав, что популярные овощи, которые растят почти на каждом огороде в Беларуси, могут без лишних трат войти в правильный рацион.
[info_b]Атеросклероз возникает, когда жировые отложения накапливаются вдоль стенок артерий, вызывая их сужение и, как следствие, влияя на кровообращение в сердце и других областях тела. Сужение вен и артерий может привести к самым разным заболеваниям, включая эректильную дисфункцию, высокое кровяное давление и проблемы с сердцем.
Для снижения риска закупорки артерий очень важно бросить курить, похудеть и больше двигаться в течение дня, а также правильно питаться. Это подтверждается исследованием, опубликованным в 2014 году в журнале Clinical Medicine Insights.Cardiology, которое показало, что соблюдение диеты, богатой определенными продуктами, такими как овощи, фрукты и рыба, снижает риск атеросклероза и болезней сердца. Какие овощи очищают вены и артерии?[/info_b]
Фасоль
Одним из овощей, известных своей пользой для здоровья сердца, является фасоль. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в научном журнале Nutrients, употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, таких как бобы, необходимо для предотвращения атеросклероза.
Более того, многие другие исследования, например, опубликованные в 2011 году в журнале «Питание, обмен веществ и сердечно-сосудистые заболевания», показали, что употребление в пищу бобов является отличным способом контролировать уровень холестерина, тем самым снижая риск закупорки артерий. Исследования также показали, что диета, богатая бобами, может снизить кровяное давление, улучшить функцию артерий и снизить риск развития диабета 2 типа. Все эти эффекты могут снизить риск развития атеросклероза.
Томаты
Еще один овощ, очищающий вены и артерии, – это… помидор. Особенно приготовленный, в том числе в виде томатного соуса, являются отличным источником ликопина, мощного растительного соединения, отвечающего за красный цвет томатов, и связанного с увеличением «хорошего» холестерина ЛПВП.
Исследование 2013 года, опубликованное в журнале «Диабет, метаболический синдром и ожирение: цели и терапия», показало, что употребление томатных продуктов, богатых ликопином, может помочь уменьшить воспаление, повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего) и снизить риск сердечных заболеваний.
Сюда следует добавить, что при приготовлении, например, томатного соуса, в него стоит добавлять оливковое масло. Почему? По результатам исследования (опубликовано в 2016 году в журнале «Nutrients»), проведенного с участием 40 человек, выяснилось, что употребление томатного соуса с оливковым маслом оказало наибольшее влияние на снижение молекул адгезии и воспалительных белков по сравнению с сырыми помидорами и простым томатным соусом. Однако все томатные препараты повышали уровень холестерина ЛПВП (хороший) и снижали общий уровень холестерина.
Чеснок
Если мы хотим очистить вены и артерии, также стоит попробовать чеснок. Одно исследование, опубликованное в том же году в научном журнале «Журнал питания», показало, что чеснок может снизить кровяное давление и уровень холестерина. В результате чеснок может не только очистить артерии и вены, но и снизить риск гипертонии или высокого кровяного давления, которые приводят к закупорке артерий.
Также было показано, что чеснок улучшает уровень С-реактивного белка (СРБ) и кальцификацию коронарных артерий. СРБ связан с воспалениями в нашем организме. Кальцификация коронарных артерий связана с количеством накопления атеросклеротических бляшек в наших артериях. Снижение этих значений указывает на то, что чеснок может снизить риск развития атеросклероза.
Лук
Однако не только чеснок обладает такими замечательными свойствами: исследователи заметили, что диета, богатая луком, также может защитить наши артерии. Это было продемонстрировано, в частности, в исследовании, опубликованном в 2017 году в Журнале Американской кардиологической ассоциации, в котором приняли участие 1226 женщин в возрасте 70 лет и старше.
Само исследование проводилось в течение 15 лет и показало, что употребление овощей, таких как лук, связано с более низким риском смерти, связанной с атеросклеротическим заболеванием. Более того, лук содержит соединения серы, которые, по мнению ученых, могут предотвратить воспаление кровеносных сосудов, ингибировать слипание тромбоцитов и повысить доступность оксида азота.
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Свекла
Еще один овощ, очищающий вены и артерии, — свекла. По мнению экспертов, свекла и свекольный сок являются одними из лучших источников полезных пищевых нитратов, которые в крови превращаются в оксид азота. Согласно исследованиям, опубликованным в 2013 году в Британском журнале клинической фармакологии, он расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, что снижает кровяное давление и помогает предотвратить повреждение стенок артерий, которое может сделать их более восприимчивыми к сужению и образованию бляшек».
Кроме того, свекла богата антиоксидантами, такими как витамины С и А, а также источниками клетчатки, калия и магния , которые могут помочь снизить ЛПНП и кровяное давление.
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Картофель, но не всякий
Супер популярный среди белорусов картофель — это овощ, полный питательных веществ, таких как витамин С, который может бороться со свободными радикалами. Белый картофель также может уменьшить воспаление. Картошка также богата клетчаткой и калием. Исследования, опубликованные в 2016 году в «Журнале науки о продовольствии и сельском хозяйстве», подтверждают, что белый картофель положительно влияет на уровень холестерина и кровяное давление.
Сладкий картофель, напротив, богат витаминами А, С и Е , клетчаткой, белком и калием. Сравнительно недавно опубликованное (потому что в 2022 году) исследование в научном журнале «Foods» указывает на то, что сладкий картофель помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови.
Брокколи и капуста
Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году в «Международном журнале молекулярных наук», брокколи содержит множество питательных веществ, в частности кверцетин, флавоноид и антиоксидант. По мнению исследователей, кверцетин может снизить воспаление, окисление ЛПНП и уровень ЛПНП в крови.
Брокколи и другая листовая зелень, такая как капуста и бок-чой, считаются одними из лучших овощей для очищения вен и артерий. Более того, они являются отличным источником кальция и фолиевой кислоты, которые помогают вам оставаться здоровыми