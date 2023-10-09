Эти неожиданные свойства капусты влияют на мозг. Как замедляют старение?

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Опубликовано: 09.10.2023 10:24 , Обновлено: 09.10.2023

Мало кто задумывается, как обычные овощи, доступные каждому белорусу, могут оказать значительное влияние на нашу жизнь. Так, один из них — капуста (бело- и краснокачанная) — обладает удивительными свойствами, полезными для здоровья. Например, поддерживает работу мозга, улучшает концентрацию и даже улучшает вид кожи.

На протяжении веков капуста занимала постоянное место в нашем рационе. Узнали о ее 9 необычных свойствах, необходимых для нашего здоровья.

Польза для мозга

Капуста, особенно красная, богата витамином К , который:

поддерживает работу мозга;

улучшает концентрацию;

помогает предотвратить повреждение нервов и развитие болезни Альцгеймера.

Омолаживающие свойства

Также одним из преимуществ капусты являются ее омолаживающие свойства. Регулярное употребление этого овоща замедляет признаки старения, пишет Interia.pl.

Овощ содержит большую дозу витамина С, благодаря чему кожа выглядит молодой и здоровой.

Улучшает внешний вид кожи

Капуста оказывает благотворное влияние на нашу кожу благодаря содержанию витамина А, который омолаживает ткани.

Она также содержит фолиевую кислоту, которую организм использует для восстановления ДНК.

Капуста также содержит витамин Е, который питает кожу.

Поддерживает иммунную систему

Капуста также содержит вещества, которые положительно влияют на нашу иммунную систему, благодаря чему мы отражаем атаки микробов и предотвращаем развитие болезней. Капуста содержит фитонутриенты и антиоксиданты, а также витамин С, которые вместе поддерживают работу нашей иммунной системы.

Помогает предотвратить чрезмерное кровотечение

В одной порции капусты содержится около 80% рекомендуемой дозы витамина К. Он необходим организму для процесса свертывания крови, поэтому, если после порезов у ​​вас длительное время идет кровь, ешьте больше капусты.

Источник фолиевой кислоты

Все зеленые листовые овощи являются хорошим источником фолиевой кислоты, которую врачи рекомендуют беременным женщинам, поскольку она участвует в правильном развитии плода.

Помогает снизить вес

Еще одна польза, которую мы можем получить от капусты, — это ее полезная роль в похудении. Капуста богата клетчаткой, содержит мало калорий и является овощем, который можно добавлять во многие блюда.

Увеличьте потребление капусты, и вы почувствуете себя более сытым, потребляя при этом меньше калорий.

Поддерживает борьбу с сердечными заболеваниями

Сердечные заболевания часто вызваны «плохим» холестерином. Капуста не содержит холестерина, но в ней есть большое количество пищевых волокон, которые помогают вывести его из организма.

Положительно влияет на пищеварение

Улучшение пищеварения — еще одно преимущество, которое мы можем получить от капусты. Все, наверное, знают, какие «побочные эффекты» может принести некоторым людям употребление этого овоща!

Это связано с высоким содержанием клетчатки, что означает, что вы можете есть капусту, если страдаете запорами, и в то же время помогаете пищеварительной системе функционировать должным образом. Вы знаете, что мы имеем в виду!

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