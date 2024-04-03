Хирург обнаружил признак "бесшумного убийцы", который может появиться на голове. Когда идти в больницу?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.04.2024 13:44 , Обновлено: 03.04.2024

Хирург назвал признак, который может предупредить людей об опасном состоянии, повышающем риск возникновения таких чрезвычайных ситуаций, как инфаркты и инсульты. Речь идет о высоком уровне холестерина. В каком случае нужно идти в больницу?

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови содержится слишком много жирового вещества. Если ничего не предпринимать, холестерин может образовывать бляшки, что приводит к сужению артерий и затрудняет кровоток. Бляшки также могут отрываться, образуя опасный тромб.

Часто люди с высоким уровнем холестерина не подозревают о своем состоянии, поскольку оно обычно не проявляется симптомами. Поэтому его называют “бесшумным убийцей”.

Единственный способ узнать наверняка - сдать анализы. Однако хирург британской клиники Harley Street Hair Clinic Зейн Маджид заявил, что на повышенный уровень холестерина может указывать сильное выпадение волос.

“Холестерин - это один из видов липидов (жиров), который необходим для жизни. Это ключевой структурный компонент клеток, он является предшественником в синтезе некоторых гормонов, таких как эстроген, тестостерон и кортизол, а также играет важную роль в производстве витамина D. Наряду с этими функциями, холестерин также важен для цикла роста волос, поскольку он модулирует сигнальные пути волос”, — рассказал он.

“Если у вас выпадают волосы, это может быть потенциальным признаком того, что у вас повышен уровень холестерина”, — подчеркнул Маджид.

Фото иллюстрационное

Он сослался на различные научные исследования по этому вопросу.

“Исследования показывают, что у женщин и мужчин с андрогенной алопецией чаще встречается дислипидемия (нездоровый уровень одного или нескольких видов липидов)”, - сказал доктор.

И добавил: “Одно из исследований показало, что у женщин и мужчин с андрогенной алопецией значительно выше уровень триглицеридов (еще один вид жиров в липидах), общего холестерина и холестерола липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Другое исследование показало, что у женщин с андрогенной алопецией значительно выше уровень общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов”.

Врач отметил, что “аналогичная картина наблюдается и у мужчин: в одном из исследований соотношение общего холестерина и холестерина липопротеинов высокой плотности было значительно выше у мужчин с андрогенной алопецией”.

Постоянно чешутся глаза? Вот как проверить, завелись ли у вас паразиты

Что делать?

Если у вас обнаружен высокий уровень холестерина, вы можете изменить образ жизни, чтобы снизить его. Например, врачи могут порекомендовать вам изменить рацион питания:

употреблять более полезные жиры, содержащиеся в оливковом масле и орехах;

ограничить потребление насыщенных и трансжиров;

отдать предпочтение продуктам, богатым растворимой клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и растительными стеринами.

“Кроме того, могут помочь и другие изменения в образе жизни, например, увеличение количества физических упражнений, сокращение потребления алкоголя и отказ от курения”, — сказал эксперт.

А также подчеркнул: чтобы снизить уровень холестерина до здорового уровня могут использоваться и лекарства.

Однако он добавил: “Хотя исследования показывают, что повышенный уровень холестерина чаще наблюдается у людей с выпадением волос, прямой связи нет, поэтому контроль уровня холестерина не остановит выпадение волос”.

“Нормально терять около 50-100 волос в день, поскольку волосы постоянно растут. Однако если вы заметили большое количество выпавших волос - обычно это видно на подушке, в душе или при расчесывании волос, - возможно, стоит обратиться к терапевту, который проведет дополнительное обследование, или к специалисту по выпадению волос для выбора лечения, — заявил британский хирург.

Как быстро избавиться от мешков под глазами? Попробуйте это домашнее средство за 1 рубль